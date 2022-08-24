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出道9年 姜泰伍首度舉辦個人線上粉絲會

​​娛樂新聞組／綜合報導​
姜泰伍演出「非常律師禹英禑」暴紅。（取材自Instagram）
姜泰伍演出「非常律師禹英禑」暴紅。（取材自Instagram）

南韓男星姜泰伍主演「非常律師禹英禑」，以暖男「李濬浩」一角暴紅，將於31日舉辦出道以來的首場個人線上粉絲會，而他最近接受韓媒採訪，談到昔日演員男團「5urprise」隊友徐康俊和孔明比他還早紅，他表示很為他們高興，這代表組合有成功，也坦言會羨慕，不過他想著有一天自己也會被更多人知道，讓自己不要焦慮不安。

「5urprise」是南韓以演員為主的男團，2013年以網劇出道，直到2020年約滿團體宣告解散，當中成員徐康俊2015年在「奶酪陷阱」中飾演男二，帥臉人氣直飆，孔明2019年演出電影「雞不可失」成為千萬觀看人次演員，李泰煥2016年則演出人氣韓劇「W-兩個世界」，同年演出的「爸爸，我來伺候你」中還和朴恩斌組CP，並曾赴台拍攝，而姜泰伍則陸續演出「因為初戀是第一次」、「朝鮮浪漫喜劇─綠豆傳」等劇，2020演出「Run On」和秀英上演姊弟戀已讓不少網友驚喜，直到今年主演「非常律師禹英禑」以暖男形象暴紅。

不過暴紅後姜泰伍卻面臨兵役問題，不少網友覺得人氣當紅卻要從軍去有點可惜，他則正面看待，表示因為有了「非常律師禹英禑」，讓他可以在退伍後展開人生下半場。

非常律師 南韓 電影

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