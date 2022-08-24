我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

BTS V和Jennie又爆戀愛緋聞「曖昧同框」瘋傳 YG回應了

記者梅衍儂／即時報導
V（右）和Jennie的緋聞引起粉絲高度討論。（翻攝自V、Jennie Instagram）
V（右）和Jennie的緋聞引起粉絲高度討論。（翻攝自V、Jennie Instagram）

南韓人氣團BLACKPINK、防彈少年團的成員Jennie與V爆出緋聞，近日在網路上沸沸揚揚，他們先前被粉絲直擊同遊濟州島，不過官方一直未證實。日前網路又瘋傳一張照片，照片中的V正在妝髮，長相和Jennie十分相似的女子對著鏡子拍照，這讓兩人緋聞再度甚囂塵上。對此，BLACKPINK經紀公司YG娛樂也發表聲明回應了。

這張疑似Jennie和V髮廊自拍照中，可以看到V身穿豹紋襯衫，工作人員正在整理他的髮型，後方長相和Jennie相似的女子拿起手機對著鏡子自拍，雙方都微笑看鏡頭，由於兩人都被遮去部份的臉，這張照片是否真的就是本人，網友激戰不斷。

這張疑似V和Jennie的合照引起粉絲高度討論。（取材自推特）
這張疑似V和Jennie的合照引起粉絲高度討論。（取材自推特）

多數人認為照片可能是合成，女子手部的陰影不自然，加上網友發現這張照片應該是6月24日V從首爾飛去巴黎，去機場前的妝髮，照片中疑似Jennie的人是黑髮，但真正的Jennie 6月23日現身南韓機場時的是棕髮，應該不太可能一夕之間染成黑色。

而今（24）日V為工作飛往美國紐約，JENNIE則是明天也要出發去紐約工作，再度被網友認為太巧合，懷疑可能是去約會。對於兩人緋聞，YG娛樂今回應表示：「BLACKPINK將於25日飛往美國，進行新專輯宣傳行程。」沒有正面回應兩人關係。

緋聞 機場 南韓

上一則

艾成生前給王瞳最後訊息曝光 5字訴愛意獨留女方傷悲

延伸閱讀

佛州、紐約初選 民主黨強棒廝殺 奧克拉荷馬「川派」互鬥

佛州、紐約初選 民主黨強棒廝殺 奧克拉荷馬「川派」互鬥
紐約林肯中心 9／10金秋之夜舞蹈音樂會

紐約林肯中心 9／10金秋之夜舞蹈音樂會
關之琳抖音擁380萬粉絲 只關注1天王 緋聞傳多年

關之琳抖音擁380萬粉絲 只關注1天王 緋聞傳多年
蹭熱度？向涵之好友澄清緋聞扯成毅、胡一天 獨漏吳磊

蹭熱度？向涵之好友澄清緋聞扯成毅、胡一天 獨漏吳磊

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28
張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01

超人氣

更多 >
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單