BTS V和Jennie又爆戀愛緋聞「曖昧同框」瘋傳 YG回應了

V（右）和Jennie的緋聞引起粉絲高度討論。（翻攝自V、Jennie Instagram）

南韓 人氣團BLACKPINK、防彈少年團的成員Jennie與V爆出緋聞 ，近日在網路上沸沸揚揚，他們先前被粉絲直擊同遊濟州島，不過官方一直未證實。日前網路又瘋傳一張照片，照片中的V正在妝髮，長相和Jennie十分相似的女子對著鏡子拍照，這讓兩人緋聞再度甚囂塵上。對此，BLACKPINK經紀公司YG娛樂也發表聲明回應了。

這張疑似Jennie和V髮廊自拍照中，可以看到V身穿豹紋襯衫，工作人員正在整理他的髮型，後方長相和Jennie相似的女子拿起手機對著鏡子自拍，雙方都微笑看鏡頭，由於兩人都被遮去部份的臉，這張照片是否真的就是本人，網友激戰不斷。

這張疑似V和Jennie的合照引起粉絲高度討論。（取材自推特）

多數人認為照片可能是合成，女子手部的陰影不自然，加上網友發現這張照片應該是6月24日V從首爾飛去巴黎，去機場 前的妝髮，照片中疑似Jennie的人是黑髮，但真正的Jennie 6月23日現身南韓機場時的是棕髮，應該不太可能一夕之間染成黑色。

而今（24）日V為工作飛往美國紐約，JENNIE則是明天也要出發去紐約工作，再度被網友認為太巧合，懷疑可能是去約會。對於兩人緋聞，YG娛樂今回應表示：「BLACKPINK將於25日飛往美國，進行新專輯宣傳行程。」沒有正面回應兩人關係。