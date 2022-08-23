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玉木宏扮「極道主夫」 片尾NG彩蛋致敬成龍

​​娛樂新聞組／綜合報導​
玉木宏（中）在「極道主夫」中，扮演金盆洗手後成為專職家庭主夫的前最強黑道「黑田龍」。（圖：車庫娛樂提供）
玉木宏（中）在「極道主夫」中，扮演金盆洗手後成為專職家庭主夫的前最強黑道「黑田龍」。（圖：車庫娛樂提供）

日本男星玉木宏主演的日劇「極道主夫」登上大銀幕，凶神惡煞的前黑道成員又將帶來腦洞大開的新對決，少不了華麗動作戲，導演更刻意在片尾加入NG畫面，致敬港星成龍電影

玉木宏（中）在「極道主夫」和志尊淳（左）、瀧藤賢一（右）協力對抗炒房蟑螂。（圖：...
玉木宏（中）在「極道主夫」和志尊淳（左）、瀧藤賢一（右）協力對抗炒房蟑螂。（圖：車庫娛樂提供）

「極道主夫」改編自日本同名喜劇漫畫，描述傳說中最強的黑道「不死之龍」黑田龍，金盆洗手後成為專職家庭主夫，為守護心愛的家人與城鎮，每天拚命於家事及處理鄰居問題，爆笑無厘頭的劇情相當受歡迎，更接連推出真人短劇、電視劇、動畫等系列作品。

18歲就出道的玉木宏，在26歲時因演出日劇「交響情人夢」中的「千秋王子」暴紅，戲路多變的他累積了不少代表作。

以「極道主夫」來說，玉木宏提到，「以結果來看是喜劇，但故事中每個角色都只是活在自己認為正確的道路上，卻又和一般常識有些出入，從客觀來看是很有趣的構造。」他笑說：「我也沒有一絲搞笑，非常認真去詮釋正直地活著的阿龍。」

玉木宏認為，比起感動觀眾，逗笑觀眾更加困難，因此在拍攝「極道主夫」期間，時常因不確定「笑果」是否到位而感到不安，「我常常擔心地想著：『這個完成後看起來會是有趣的嗎？』但在拍攝現場導演總是比任何人都笑得還要大聲，他的笑聲對我們來說就像氣壓計一樣，因此我相信只要逗笑站在客觀角度看著的導演就是OK了。」

這回在電影版，當然也少不了華麗的動作戲碼，還加入追車畫面。玉木宏表示，自己和導演出生於同個世代，小時候都很常看成龍的電影，「成龍的作品中有很多激烈的動作戲，卻不知為何記憶裡總是殘留著搞笑的部分。這次在本作的片尾名單加入NG畫面，也有種對成龍的作品致敬的感覺，希望觀眾們都能享受到最後一刻。」

導演 電影 日劇

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