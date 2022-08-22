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福原愛獲聘大學副教授 忙上綜藝節目不教課？

​​娛樂新聞組／綜合報導​
福原愛獲聘為青森大學客座副教授，但至今未曾授課。（取材自Instagram）
福原愛獲聘為青森大學客座副教授，但至今未曾授課。（取材自Instagram）

日本前桌球國手福原愛去年11月獲聘為青森大學客座副教授，但至今未曾授課。有人認為，她常上綜藝節目，卻不務正業，青森大學學生或家長不妨向校方提出陳請。

日本雜誌「女性自身」日前報導，與台灣前桌球好手江宏傑去年7月離婚的福原愛，同年11月獲聘為青森大學客座副教授，但至今已逾10個月，學生們還等不到她來授課。校方表示，9月起的下學期也沒預定開她的課。

青森大學原本認為福原愛中文流利，常帶著選手到各國參賽，希望她能傳授相關的國際觀給學生，因此聘請她擔任客座副教授。去年11月，她現身大學接下聘書，預計除了面對面授課外，也會進行線上教學。但至今卻是一堂課也沒上。

週刊FLASH日前報導，福原愛2022年1月起擔任世界桌球職業大聯盟日本區總經理，另外在中國也有工作。

有演藝圈記者認為，或許是福原愛在私生活方面經歷過離婚，被爆料不倫、撫養孩子等問題，麻煩多，所以沒有餘力到大學授課。不過，福原愛最近倒是很積極的上綜藝節目，6月上了TBS電視台、7月上朝日電視台、8月上日本電視台等各台收視率高的節目。

報導說，拚命在綜藝節目求表現的福原愛，與她的本業、私生活等不搭調，在網路上引起網友的批判。有人說她比只工作一天就辭職的打工員更差勁、青森大學的學生或家長不妨向校方提出陳請。

福原愛 日本 江宏傑

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