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孫藝真孕後首露幸福臉 網讚：她在發光

記者梅衍儂╱綜合報導
孫藝真出席線上記者會，雖然被花朵擺飾遮住孕肚，但仍看得出身形變得圓潤。(取材自Instagram)
孫藝真出席線上記者會，雖然被花朵擺飾遮住孕肚，但仍看得出身形變得圓潤。(取材自Instagram)

韓星孫藝真和玄彬3月舉辦婚禮，兩人6月公布有孕，孫藝真日前出席代言飲品線上記者會，是她孕後首次露面，剪去長髮的她朝氣十足向鏡頭打招呼，雖然桌上的花朵擺飾遮住了孕肚，但仍看得出身形變得圓潤，她開心分享心情，直說現在非常幸福。

孫藝真目前懷孕約4個月，先前不時在Instagram曬廚藝，為老公玄彬做上一桌可口飯菜，不過她當時沒有曝光過正臉照。這次她穿著露肩上衣出席記者會，還帶著愛犬Kitty一同入鏡，看起來比先前豐腴了一些，不過女神風采依舊。她分享懷孕心情，表示：「現在是我人生中最緩慢的階段，這段時間我非常幸福。」

孫藝真揮舞雙手打招呼，親切問候：「我過得很好，大家都過得好嗎？」與30名幸運粉絲互動長達2小時。她久違亮相，「狗女兒」Kitty還充當驚喜嘉賓，陪跑宣傳，可愛模樣讓粉絲融化，網友看到孫藝真的新造型也大讚，「短髮也漂亮」、「光看畫面就覺得她在發光」。

她也提到：「過去20年我奮力奔跑，如今才會覺得現在很幸福，所以想跟大家說，希望大家也能夠為了尋找幸福去努力奔跑，只要努力奔跑，以後一定會在某一瞬間感受到何謂幸福，我就是這樣過來的，我會為大家加油的。」

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