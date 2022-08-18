接孫藝真捧花 孔曉振10月嫁小11歲歌手

孔曉振和男友Kevin Oh將於10月完婚。（取材自Instagram）

42歲韓星孔曉振3月參加玄彬和孫藝真婚禮時拿到捧花，日前有韓媒爆出她和31歲的歌手Kevin Oh將於10月在紐約結婚，隨後孔曉振的經紀公司證實這個好消息，Kevin Oh更是大方在IG放閃，表示「我知道我偷走了一位在南韓 非常受到喜愛的女演員」。

孔曉振和男友Kevin Oh將於10月完婚。（取材自Instagram）

模特兒出身的孔曉振外型姣好，近年演出戲劇「沒關係，是愛情啊！」、「嫉妒的化身」、「山茶花開時」受到不少好評，她的合作對象，包括孔劉、蘇志燮、趙寅成、金秀賢、張赫等多位大咖男星，因此有「男神收割機」之稱。

她有兩段感情最著名，一是和國小同學、演員柳承範因合作戲劇「華麗的時節」及電影 「No Manners」擦出火花，兩人分分合合10年，2012年宣告分手；另一段則是2014年和演員李陣郁短暫交往四個月後宣布分手。

孔曉振今年4月認愛美國韓裔 歌手Kevin Oh，當時有傳言兩人要結婚，不過經紀公司出面表示只是交往中，如今確定要結婚，Kevin Oh日前在IG上傳兩人共同寫的歌，並用英文宣告兩人將走入禮堂，甜蜜放閃：「我遇到了一生中最好的朋友、靈魂伴侶，如今她也將成為我的妻子。」透露婚禮僅邀請親人好友，並辦在他的家鄉紐約。