李政宰搶先爆雷 「魷魚2」孔劉、李秉憲都回歸

李政宰受訪聊到「魷魚2」籌備進度。（視頻截圖）

熱潮席捲全球的夯劇「魷魚遊戲 」確定將推出第二季，主角李政宰日前受訪，大方公開預告李秉憲、孔劉都會回歸，現在只差孔劉的角色設定還沒完成。

先前「魷魚」導演 黃東赫就已經透過Netflix 官方預告第二季的登場人物，包括李政宰飾演的成奇勳、遊戲主使者、一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。當中提到「拿著畫片的西裝男說不定還會回來」，暗示孔劉可望現身，如今李政宰證實孔劉已經點頭，大家將會一起飆戲。

據韓媒報導，「魷魚2」將於2023年開拍，預計2024年才會在Netflix上線。先前黃東赫對於是否要拍攝第二季相當猶豫，在全球粉絲熱情敲碗下，Netflix再度向他提出合作邀約，這才讓他同意繼續編導「魷魚2」。

孔劉過去曾和黃東赫合作「熔爐」，黃東赫不是多產的導演，但一出手便不同凡響，「魷魚遊戲」的成功更讓所有要角知名度暴漲。目前遊戲中的角色都已經設定完成，包括當中的遊戲關卡也都構思完畢。雖然要等到2024年才能看到成果，但粉絲們的期待不會減少，孔劉、李秉憲皆可能循李政宰模式，隨戲躍升為國際巨星。