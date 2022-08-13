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與雪莉生前雷同 韓韶禧傳畫求救？

娛樂新聞組／綜合報導​
韓韶禧演出「夫妻的世界」裡最美小三暴紅，廣告戲劇邀約不斷。（取材自Instagram）
韓韶禧演出「夫妻的世界」裡最美小三暴紅，廣告戲劇邀約不斷。（取材自Instagram）

目前因受傷正在休養的韓星韓韶禧，日前在Instagram上傳了多張畫作，由於畫風詭異而帶點暗黑風，因此粉絲都擔心這是女神的求救訊息。有網民同時聯想起已故Sulli雪莉的畫作，直指兩者恰巧地有雷同的地方。

香港01報導，韓韶禧拍攝新劇「京城生物」時受傷，目前正在休養中。日前韓韶禧現身粉絲聊天室並上傳自拍報平安，但她在Instagram分享的新畫作中，卻因女性哭泣和人形狗隻被紅繩綑綁的抽象畫而引起了關注。網民對比後，指二人的畫風相似外，亦驚見同樣出現眼下有痣的男人肖像，質疑可能是在繪畫一樣的指定人物及暗示。

網民對比韓韶禧（左）和雪莉生前的畫作（右），表示二人同樣畫了眼下有痣的男人肖像。...
網民對比韓韶禧（左）和雪莉生前的畫作（右），表示二人同樣畫了眼下有痣的男人肖像。（取材自Instagram）

有網民講到藝人在高壓環境下工作，容易出現心理疾病，演員河智苑、已故Sulli和SHINee鐘鉉也曾病發時通過畫作抒發內心世界。因此這次韓韶禧畫風突變的舉動，網民難免會擔心她的心理狀況。韓韶禧自少出身的貧困的破碎家庭，父母在她5歲離異外，母親更以她的名字四處欠債，直至出道幾年後才完成債務。

報導指出，除了家庭環境外，有粉絲也十分擔心韓韶禧出演「夫妻的世界」短時間內暴紅後，廣告戲劇邀約不斷，鏡頭前的光鮮背後承受住莫大的壓力，因此特別容易患上心理疾病。

南韓女團f(x)前成員雪莉（Sulli，本名崔真理），2019年10月14日在家中自殺身亡，終年25歲。Sulli生前不時上傳畫作，大部分被網民解讀成慘遭潛規則和性侵等。而韓韶禧至今仍沒有回應網民的猜測，可是都有粉絲力撐女神，表示韓韶禧想法向來古靈精怪，因此未必是大家單方面與心理病和潛規則等解讀有關。細看韓韶禧2019年暴紅前的IG帖文，她亦有不時上傳抽象畫或充滿藝術家視覺的特寫照，只是人紅後舉動遭放大。

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