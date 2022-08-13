我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

趙傳樂當「煮父」靠LINE親子互動

記者李姿瑩／綜合報導
趙傳透露他與子女同住家中，彼此是靠LINE溝通聯絡。（圖：MOMOTV提供）
趙傳透露他與子女同住家中，彼此是靠LINE溝通聯絡。（圖：MOMOTV提供）

台灣藝人趙傳日前上「大雲時堂」，透露他在疫情期間化身「家庭煮父」，穿拖鞋和背心上市場買菜。現在他雖然與子女同住家中，彼此竟是靠LINE溝通聯絡，行程另類互動。

趙傳即將於27日在台北北流舉辦「人生大夢」個人演唱會，因為疫情被迫延期至今。這段期間趙傳困在家中，與子女相處時間變長，笑稱自己成為了「更好的父親」。為了讓孩子們願意多待在家裡，趙傳親自下廚，連買菜也不假手他人。

趙傳透露，他平時在家與子女窩在各自房間，用餐時也在各自房間吃飯，親子之間幾乎都用LINE聯繫。主持人李四端調侃他：「家人同住一個屋簷下，卻靠手機連絡？不就沒有好好利用這段時間相處？」趙傳認為孩子長大了，不見得想當面跟父母親對話，或許這種互動模式更為直接。

他自嘲歌曲中，沒有一首歌能貼切反映他在孩子面前的無力感，但他向子女們喊話，「天下父母心都是一樣，也許在表達方式不盡然是你們期望的，但爸爸出發點永遠是為你們好。」

趙傳現場演唱演唱會同名主題的「人生大夢」，提及歌詞「登上最高的山峰／也有跌入低谷的時候」，正是他的人生寫照。但他不認為現在處於人生高峰期？「不敢這麼講，但至少目前處在一種最舒服的狀態。」

他也清唱成名曲「我終於失去了你」，坦言始終不明白李宗盛寫這首歌的心情，「到底我是高興失去了你，還是難過失去了你」？直到近期李宗盛分享「歌手生涯原是夢」帶有戲謔的感慨，之後他才了解並以平常心、輕鬆地面對歌手身份與家庭生活。

趙傳笑稱，好比在會議上能高談闊論專輯製作和演唱會規畫，但結束後馬上表示要外出買菜，「你們的傳哥雖然是個『Rocker』，但Rocker也要吃飯的。」已經沒有任何包袱的趙傳，現在套上拖鞋、吊嘎就能到市場買菜，「現在大家都戴口罩，不太（有人）會認得」。

疫情 LINE 口罩

上一則

安海契腦死拔管宣布死亡 前女友艾倫狄珍妮悲痛發文

下一則

觀影說劇／無畏首爾洪災「獵首密令」票房開紅

延伸閱讀

海華饗宴 14合唱團8月20日獻唱

海華饗宴 14合唱團8月20日獻唱
SJ銀赫父親突過世 馬尼拉演唱會宣布取消「全體致歉」

SJ銀赫父親突過世 馬尼拉演唱會宣布取消「全體致歉」
唱響紐約卡內基音樂廳 胡永芳，林怡伶演唱會圓滿成功

唱響紐約卡內基音樂廳 胡永芳，林怡伶演唱會圓滿成功
「江南大叔」PSY演唱會意外 幕後人員失足墜亡

「江南大叔」PSY演唱會意外 幕後人員失足墜亡

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
吳奇隆前妻馬雅舒轉變戲路演反派。（圖：愛奇藝國際站提供）

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

2022-08-11 18:54

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判