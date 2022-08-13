趙傳樂當「煮父」靠LINE親子互動

趙傳透露他與子女同住家中，彼此是靠LINE溝通聯絡。（圖：MOMOTV提供）

台灣藝人趙傳日前上「大雲時堂」，透露他在疫情 期間化身「家庭煮父」，穿拖鞋和背心上市場買菜。現在他雖然與子女同住家中，彼此竟是靠LINE 溝通聯絡，行程另類互動。

趙傳即將於27日在台北北流舉辦「人生大夢」個人演唱會，因為疫情被迫延期至今。這段期間趙傳困在家中，與子女相處時間變長，笑稱自己成為了「更好的父親」。為了讓孩子們願意多待在家裡，趙傳親自下廚，連買菜也不假手他人。

趙傳透露，他平時在家與子女窩在各自房間，用餐時也在各自房間吃飯，親子之間幾乎都用LINE聯繫。主持人李四端調侃他：「家人同住一個屋簷下，卻靠手機連絡？不就沒有好好利用這段時間相處？」趙傳認為孩子長大了，不見得想當面跟父母親對話，或許這種互動模式更為直接。

他自嘲歌曲中，沒有一首歌能貼切反映他在孩子面前的無力感，但他向子女們喊話，「天下父母心都是一樣，也許在表達方式不盡然是你們期望的，但爸爸出發點永遠是為你們好。」

趙傳現場演唱演唱會同名主題的「人生大夢」，提及歌詞「登上最高的山峰／也有跌入低谷的時候」，正是他的人生寫照。但他不認為現在處於人生高峰期？「不敢這麼講，但至少目前處在一種最舒服的狀態。」

他也清唱成名曲「我終於失去了你」，坦言始終不明白李宗盛寫這首歌的心情，「到底我是高興失去了你，還是難過失去了你」？直到近期李宗盛分享「歌手生涯原是夢」帶有戲謔的感慨，之後他才了解並以平常心、輕鬆地面對歌手身份與家庭生活。

趙傳笑稱，好比在會議上能高談闊論專輯製作和演唱會規畫，但結束後馬上表示要外出買菜，「你們的傳哥雖然是個『Rocker』，但Rocker也要吃飯的。」已經沒有任何包袱的趙傳，現在套上拖鞋、吊嘎就能到市場買菜，「現在大家都戴口罩 ，不太（有人）會認得」。