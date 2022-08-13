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「熙娣想聊」入圍國際獎 小S嘆「給的錢很少」

記者李姿瑩／綜合報導
小S主持的「熙娣想聊」，入圍新加坡亞洲內容大獎「最佳亞洲脫口秀」獎項。（圖：台視提供）
小S主持的「熙娣想聊」，入圍新加坡亞洲內容大獎「最佳亞洲脫口秀」獎項。（圖：台視提供）

台灣藝人小S主持的「熙娣想聊」傳出捷報，入圍新加坡亞洲內容大獎ContentAsia Awards 2022「最佳亞洲脫口秀」獎項，為台灣唯一一部入圍的綜藝節目。小S的國際巨星資歷再添一筆，開心說：「多年之後再重新主持節目，而且是一個人主持，能夠受到肯定，對我來說真的是莫大的鼓勵，我要特別感謝我姊姊大S，因為當時是她鼓勵我做這個節目，也謝謝製作人B2，雖然他給的錢很少。」

「熙娣想聊」首季每集都有驚喜來賓，包含蔡康永、黃子佼、許瑋甯、賈靜雯、庾澄慶、陳文茜、陶晶瑩等巨星，不只推動了平台會員數成長13倍，掀起的網路討論熱度更是居高不下，主持人小S更直言，「熙娣想聊」是她有史以來最想做的節目。

此外，「俗女養成記2」則入圍了「最佳喜劇節目」、「最佳導演」與「最佳女主角」等三項大獎，為台灣戲劇節目入圍最大贏家，導演陳長綸得知後興奮地說：「第二季的風格有許多不同於之前，很高興各國觀眾的接受度那麼高，而且…終於打破台灣電視續集不好看的魔咒了。oh yeah, oh no, oh my God！太開心了！」

入圍 小S 導演

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