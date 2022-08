「熙娣想聊」入圍國際獎 小S嘆「給的錢很少」

小S主持的「熙娣想聊」,入圍新加坡亞洲內容大獎「最佳亞洲脫口秀」獎項。(圖:台視提供)

台灣藝人小S 主持的「熙娣想聊」傳出捷報,入圍 新加坡亞洲內容大獎ContentAsia Awards 2022「最佳亞洲脫口秀」獎項,為台灣唯一一部入圍的綜藝節目。小S的國際巨星資歷再添一筆,開心說:「多年之後再重新主持節目,而且是一個人主持,能夠受到肯定,對我來說真的是莫大的鼓勵,我要特別感謝我姊姊大S,因為當時是她鼓勵我做這個節目,也謝謝製作人B2,雖然他給的錢很少。」

「熙娣想聊」首季每集都有驚喜來賓,包含蔡康永、黃子佼、許瑋甯、賈靜雯、庾澄慶、陳文茜、陶晶瑩等巨星,不只推動了平台會員數成長13倍,掀起的網路討論熱度更是居高不下,主持人小S更直言,「熙娣想聊」是她有史以來最想做的節目。

此外,「俗女養成記2」則入圍了「最佳喜劇節目」、「最佳導演 」與「最佳女主角」等三項大獎,為台灣戲劇節目入圍最大贏家,導演陳長綸得知後興奮地說:「第二季的風格有許多不同於之前,很高興各國觀眾的接受度那麼高,而且…終於打破台灣電視續集不好看的魔咒了。oh yeah, oh no, oh my God!太開心了!」