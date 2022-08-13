安海契拔管器捐 前女友艾倫發文：悲傷的一天

安海契（右）腦死宣布拔管器捐，前女友艾倫狄珍妮（左）悲痛發文。（Getty Images）

好萊塢 女星安海契（Anne Heche）5日上午自駕撞上公寓停車場、附近民宅，當場火燒車，安海契被救出後送醫，但她嚴重燒傷，插管治療陷入昏迷，被宣判腦死，家屬依照她的遺願決定捐贈器官，進行器官捐贈檢查，隨後關閉生命維持系統，正式宣布死亡，享年53歲。

安海契前女友，名主持艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）於推特發文，「這是悲傷的一天。我要把我所有的愛送給安妮的孩子、家人和朋友。」

安海契主演冒險喜劇「六天七夜」令人印象深刻，她與艾倫狄珍妮的高調蕾絲邊戀更加轟動。她與艾倫狄珍妮1997年開始高調交往，她曾說這是她人生第一個蕾絲邊戀情，「我體驗生平以來最棒的性愛」，但3年後她為了一名攝影 師Coleman Laffoon離開艾倫，隔年隨即結婚並育有1子，婚姻只維持6年就告終。

她曾在受訪透露，當年與艾倫分手後，她被好萊塢列為黑名單，而她與母親的關係也變得緊張，因為她母親認為她的同志戀情「是罪過」。她在出事前剛完成一部浪漫喜劇「 Frankie Meets Jack in Braintree」，片中演出一個小角色，電影 預計明年推出。