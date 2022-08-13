我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

阿湯哥新片計畫滿檔 傳告別「不可能」系列

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯今夏事業又攀新巔峰，對未來的規畫又多了不同的方向。（歐新社）
湯姆克魯斯今夏事業又攀新巔峰，對未來的規畫又多了不同的方向。（歐新社）

好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）今夏以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）攀上個人從影以來賣座巔峰，之前觀眾對他最深的印象就是「不可能的任務」系列，他在26年前初次挑大梁主演第一集，還曾被各方質疑把原先影集版「虎膽妙算」的團隊合作風格變成他的個人秀，現在卻變成他最具代表性的賣座片集。

這兩年新冠肺炎疫情在全球大爆發，他仍跑遍歐、亞、非州為「不可能的任務7、8」出外景，然而歐美卻有報導指出，「不可能的任務8」極可能是他的告別作。

湯姆克魯斯被傳有可能即將退出「不可能的任務」系列。（取材自imdb）
湯姆克魯斯被傳有可能即將退出「不可能的任務」系列。（取材自imdb）

為何有此推論，是因阿湯接下來的新片計畫，除了「明日邊界」的續篇、他計畫很久要在太空站拍攝的電影之外，還有一部歌舞片，以及一套新的動作系列影片。前兩部片是他籌畫多年，曾經作為離開「不可能的任務」系列後的新挑戰，既然這兩片接著有可能開拍，似乎暗示他離開「不可能的任務」系列愈來愈成定局。

至於想要再籌拍一套新的動作系列影片，讓他離開「不可能的任務」機率看似更增加，因為「不可能的任務」已經是他的動作系列代表作，要不是舊的快結束，何必要再開新的？

「捍衛戰士：獨行俠」的狂賣，也給湯姆克魯斯不少信心，認為自己在「不可能的任務」伊森杭特之外，仍有別的角色受到觀眾喜愛，不一定非死守著「不」片系列不可。其實湯姆克魯斯早有計畫要卸下該系列要角的重擔，最明顯的實例是在第4集介紹了傑瑞米雷納扮演的角色，當時各方推測是來接他扮演的伊森杭特的班，想不到第4集全球總票房創系列新高，第5集當然再由他掛帥，第5、6集的賣座數字都很亮麗，他就更沒辦法退下交棒，又再主演了7、8集，可是現已再傳第8集有可能是他主演的最後一集。

對於自己一路投入、打響名號的「不可能的任務」系列，湯姆克魯斯真的甘心交接給別人？恐怕要視第7、8集上映後的賣座成績，才能有確定答案。

湯姆克魯斯 太空 疫情

上一則

吳彥祖闖好萊塢「為了女兒」 不接傷害亞裔形象角色

下一則

與雪莉生前雷同 韓韶禧傳畫求救？

延伸閱讀

湯姆克魯斯新片計畫太滿 傳可能告別「不可能」系列

湯姆克魯斯新片計畫太滿 傳可能告別「不可能」系列
「捍衛戰士：獨行俠」上小螢幕 阿湯哥創高峰訴心聲

「捍衛戰士：獨行俠」上小螢幕 阿湯哥創高峰訴心聲
阿湯哥又賣命拍戲 山友目睹：真跳崖

阿湯哥又賣命拍戲 山友目睹：真跳崖
「捍衛戰士2」直逼13億 阿湯哥英國拍戲跳傘再秀暖舉

「捍衛戰士2」直逼13億 阿湯哥英國拍戲跳傘再秀暖舉

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
吳奇隆前妻馬雅舒轉變戲路演反派。（圖：愛奇藝國際站提供）

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

2022-08-11 18:54

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判