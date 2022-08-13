觀影說劇／無畏首爾洪災「獵首密令」票房開紅

李政宰（右）、鄭雨盛為了宣傳「獵首密令」勤跑宣傳，在南韓票房開出紅盤。（取材自Instagram）

韓星李政宰籌備4年的編導演電影 「獵首密令」，近日在韓上映，即便首爾最近遭遇了百年難得一見的大洪災，大水並未澆熄觀眾們的熱情，上映首日依舊衝出佳績，短短2天破40萬人次觀看，拿下首日票房冠軍，就連另一男主角鄭雨盛也買票入場力挺，結果沒被認出來，「想跑到前面跟大家問好，但我忍住了」。

李政宰（中）自導自演「獵首密令」有不少動作戲，他也親自上陣。（圖：龍祥提供）

鄭雨盛為了力挺電影發生的趣事，還不只這一件，先前竟然還自認是「糖果小偷」，在戲院和觀眾打招呼時，與某位手中拿有糖果的粉絲握手，下意識以為這是粉絲要送給自己的禮物，於是就收進口袋，粉絲當場面露尷尬，該畫面還被錄下來，在網路上瘋傳。不過鄭雨盛看到這段影片後，立刻拍影片公開「道歉」，表示願意歸還糖果，並贈送電影周邊商品作為補償，誠摯的反應笑翻一票粉絲。

鄭雨盛之前曾3度拒絕「獵首密令」的演出，但導演李政宰也坦言當時的劇本確實還不夠好，而鄭雨盛每次都會認真地提供意見，多年好友全力相挺，讓他感激在心中。

此外，首爾日前暴雨 成災，成近百年來最嚴重致命雨災，至少奪走11條人命，多處地區淹水。「國民MC」劉在錫一向不吝伸出援手，這次他捐出1億元（韓幣，下同，約7萬6000美元），救助災民及修復受災地區。

劉在錫捐韓幣1億元幫助賑災。（取材自news1）

劉在錫時常捐款助災，2014年世越號事件他當仁不讓捐出韓幣1億，據韓媒報導，每每發生颱風、火災、水災等意外，他都第一時間捐款，多年下來捐款總計韓幣8.5億，許多網友大讚他不愧是備受觀眾愛戴的「大神」，不但演藝事業成功，為善更是不落人後。

這次首爾雨災，許多韓星也紛紛慷慨解囊，除了劉在錫，PSY、秀智也捐助韓幣1億，韓希望橋事務總長金正喜表示：「包括劉在錫在內的許多人送來的溫暖之手將全部傳給災民們，我們將竭盡全力。」