李立群轉發貼文「差1句」？ 遭王晶點名兩面派

香港導演王晶說李立群（見圖）轉發「一個中國」不夠，應該要在公共場合直接表態。（取材自微博）

資深藝人李立群久居中國大陸，在上海封城期間常透過短視頻平台分享日常生活，受到不少網友喜歡。70歲的他退休並於7月3日返台，早前受訪時曾說出「打起仗來會死守在台灣」，遭小粉紅轟台獨，過沒幾天卻又在微博寫下「兩岸一家親、期待兩岸和平統一日子早日到來」，變得兩面都不討好。

日前美國眾院議長裴洛西訪台，造成兩岸情勢緊張，央視微博發出央視「只有一個中國」，也有台灣藝人跟進轉發，不過李立群則是晚了一周才轉發，但中國網友並不埋單，近幾年在大陸發展的劉樂妍點名砲轟，香港導演 王晶則說李立群轉發「一個中國」不夠，應該還要在公共場合直接表態。

鏡週刊轉述網易報導，香港導演王晶日前在社群平台發表一段談到兩岸議題影片，他直言不喜歡台灣這個地方，因為台灣明星「態度模棱兩可，都是兩面派」。

王晶點名李立群，他說：「最近台灣籍演員李立群的言論，我看了，感覺很不好，老是讓人去猜，到底說的什麼意思，這樣的演員，不真實，世界上只有一個中國，說的很好，但是，後面要再加上一句，台灣是中國的領土，支持祖國統一。」

王晶並說：「中國3大獎，最不喜歡的就是台灣金馬獎，首先是對大陸演員的不公正，其次是台灣演員態度極其不友好，張國榮跟鞏俐，都受過這種不友好的待遇，現在即使他們請我，我也不會去。」