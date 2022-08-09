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演軍官暴瘦13公斤 津田寬治獲讚「猛獸」

娛樂新聞組／綜合報導
日本男星津田寬治為「一萬個叢林夜」暴瘦13公斤，詮釋日本二戰最後的軍官小野田寬郎。（圖：海鵬影業提供）
日本男星津田寬治為「一萬個叢林夜」暴瘦13公斤，詮釋日本二戰最後的軍官小野田寬郎。（圖：海鵬影業提供）

日本名導北野武作品「奏鳴曲」步入影壇的日本男星津田寬治主演的電影「一萬個叢林夜」，為戲暴瘦13公斤詮釋日本二戰最後的軍官小野田寬郎，被家屬盛讚簡直是本尊。

56歲的津田寬治出道近30年，曾演出「模仿犯」、「咒怨」、「東京奏鳴曲」等逾170部電影，獲日本劇組大力推薦，邀他參與「一萬個叢林夜」主角小野田寬郎的試鏡。

他回憶一開始答應，是因為好奇「外國人為什麼想拍小野田？」還特地穿上迷彩軍服、貼上假鬍子「盛裝」出席入鏡，但當聽到導演亞圖雅哈里（Arthur Harari）對他說：「謝謝你做了這麼多」後，就知道自己中選了。

在「一萬個叢林夜」中，津田寬治飾演獨自在菲律賓盧邦島奮戰29年，歷經風霜的中年版小野田，為此剃髮還瘦掉13公斤，與原先的他判若兩人，將遺世獨立的孤軍奮戰感詮釋得入木三分，不僅獲法國媒體讚賞是「電影史的一頭猛獸」，連小野田家屬看過首映後也驚呼：「根本就是小野田」。

有趣的是，此次是津田寬治從影以來，首次與外籍導演合作，拍攝期間最讓他不適應的，竟是法國劇組力行「周休二日制」，一到放假就宛如在飯店度假，和日本劇組發揮極限的拍片方式截然不同。

而關於津田寬治踏入影壇故事也相當有趣。出道前，津田寬治曾在日本「葵工作室」錄音棚的咖啡店當服務生，由於常遇到大導演和巨星，讓他對拍電影心生嚮往。有天他看到日本名導北野武去上廁所，趁四下無人、立刻衝進廁所，遞上他預先準備好的履歷表，讓北野武嚇一跳驚呼「喔，我懂了」，也對他留下深刻印象。

隔年北野武在這間咖啡店召開電影「奏鳴曲」籌備會，就突然轉頭對津田寬治說：「你想演戲對吧？」同時交代劇組要增加咖啡店場景，並讓津田寬治來演服務生，當選角人員前來和他要聯絡方式時，夢想竟然成真的他，驚喜到差點當場昏倒，自此如願踏入影壇。

日本 電影 導演

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