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「少女時代」睽違5年合體 長壽祕訣曝光

記者李姿瑩／綜合報導
「少女時代」說好要穿黑白色，結果孝淵(左三)狀況外。（圖：愛貝克思提供）
「少女時代」說好要穿黑白色，結果孝淵(左三)狀況外。（圖：愛貝克思提供）

韓團少女時代今年出道15周年，合體發行新專輯「FOREVER 1」。她們在記者發表會上展現多年來的默契，互相吐槽不手軟。現在少女時代已經是南韓演藝圈中「最長壽女團」，隊長太妍表示：「雖然要統整八個人的意見並不容易，但因為太喜歡少女時代，有著共同想要守護的目標，所以一直堅持到現在，我想這就是長壽的祕訣吧！」

少女時代雖然已經分屬不同的經紀公司，但八名成員感情從未改變。記者會上她們故意讓穿著桃紅色套裝的孝淵往中間坐，原來她們事前在群組說好要穿黑色和白色系的衣服，但孝淵沒看訊息，自顧自地穿了高調的桃紅色，結果跟舞台背景融為一體。孝淵成為眾人揶揄的對象，她也跟著自嘲，用幽默化解尷尬。

少女時代這次合體發片別具意義，相隔五年再度合體，讓她們感受到原來團體活動的時光如此可貴。新專輯的主打歌「FOREVER 1」歌詞包含著和粉絲約定「永遠」的心意，秀英更期許這首新歌能成為出道代表作「閃亮新世界（Into the new world）」第二，「當時我們一心只想著要充滿活力，隨著時間流逝卻能把歌詞解析成多種含意，因此特別希望新歌能讓人聯想到出道曲。」

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