秀智主演韓劇「安娜」爆爭議 導演控平台「8集變6集」

韓劇「安娜」受到不少好評。(取材自臉書)

韓星秀智主演的韓劇 「安娜」獲得不錯評價，然而近來導演 李珠英指控串流平台「Coupang Play」擅自縮減播出的份量，由原本的8集改為6集，大幅度破壞故事，和原來她想呈現的內容完全不一樣，她甚至要求「Coupang Play」乾脆在工作人員名單中刪除自己的名字，但遭到拒絕，考慮走法律途徑為自己討公道。

李珠英表示自己從2017年11月開始寫「安娜」劇本，一直到去年7月完成，前後歷時3年8個月，「Coupang Play」也審核了8集的劇本，並以此為最終劇本。去年10月「安娜」開拍、今年3月殺青，4月舉辦剪輯會議時，「Coupang Play」表示不滿意，但也沒有提出建設性意見，後來「Coupang Play」跟她和製片人要原檔，表示要存檔，但她覺得奇怪，因為一般而言導演不會把原檔給平台，所以沒有理會，沒想到「Coupang Play」隨即向製片公司表示要終止合約，並拿到了原檔。

韓劇「安娜」受到不少好評。(取材自臉書)

6月時「Coupang Play」跟她說會讓外包後製公司重新剪輯「安娜」，李珠英要求那就把自己的名字從工作人員列表中刪除，但「Coupang Play」拒絕，最後「安娜」就以6集的版本播出，她認為自己原本想呈現的拍攝、剪輯都被破壞，整個故事已經被毀到不像她的作品，她感到非常痛苦。

對此，「Coupang Play」回應表示開拍以來就全力支持導演與劇組，反指導演剪輯走向和當初講好的不一樣，而且她還拒絕修改，因此在獲得製作公司同意後，「Coupang Play」才另外剪輯成6集版本。不過「Coupang Play」也表示，出於對導演的尊重，8月會公開8集的導演版。