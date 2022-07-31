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田中千繪被詐騙 「我願意」跳樓尋死 卻要觀眾猜「兇手」

記者楊起鳳／綜合報導
田中千繪(左)和炎亞綸演對手戲。（圖：絡思本娛樂製作提供）
田中千繪(左)和炎亞綸演對手戲。（圖：絡思本娛樂製作提供）

台灣邪教犯罪影集「我願意」搭上鬼門開播出，創造話題，其中田中千繪繼14年前「海角七號」後再次飾演經紀人，與藝人炎亞綸上演攻防戰，她被炎亞綸連珠炮飆罵1分鐘：「我們是小嬰兒嗎？要你擔心這個擔心那個！」、「有你經紀人說話的份嗎？」更因戲裡投資慘被詐騙5000萬台幣（約166.45萬美元），選擇跳樓結束生命，引發故事的開端，但她爆雷：「請觀眾猜誰是殺害我的兇手。」

田中千繪與炎亞綸對戲過程中，不是互相叫罵就是哭，這樣對戲的情緒不斷累積，炎亞綸說：「每次拍完我們都會抱一下，彼此都會哭得很慘，感受那裡面的真實面，沒有最慘只有更慘。」而他劇中更因女方的死亡，變成了生活白癡，他說：「我的喜悅與成就被這個角色牽動，這是該角可愛與惹人憐的地方，他也不知道成名之後，要承受這些生活壓力，活生生地變成一個生活白癡，引發一連串這麼荒唐的事。」

炎亞綸坦言劇中與經紀人互動過程在演藝圈相當常見，他說：「你可以看到有的人跟經紀人吵架，有的可能在乎彼此，所以有很多磨合，但也有經紀人跟藝人如生命共同體，一輩子都要綁在一起，反而要去認識其他藝人或是經紀人則特別困難。」他坦言：「好的跟壞的都要理解，才能幫你應付各種狀況，所以經紀人跟藝人真的是非常的親近，有別於一般的職場關係，令人匪夷所思的親近。」他說戲裡這段1分鐘連珠炮是一次完成，感受到罵人時，別人的壓力與恐懼，「我因為那段戲而知道，我自己不喜歡自己罵人的樣子」。

田中千繪在「我願意」因誤信友人慘被騙千萬，她自認與角色最大不同就是金錢管理方式，「我沒有像她那麼大膽的去運作資金，也不敢投資不透明的理財方案。」坦言：「以往個性如角色會為了工作而犧牲自己，曾因兩年不間斷地接戲工作，失去了對表演熱情，後來給自己放了一個長假，遠赴倫敦充電。」她說：「以前的我，都以工作為優先去安排生活，當時不想失去任何工作機會，所以不敢提出請假需求，讓自己一年四季都是『開店』的狀態，若有私人行程，也會因選擇工作去犧牲陪伴家人或朋友。」

她親吐後來從書籍中一段話「人生是自己來決定的，如果一直說『再決定就好』的話，永遠不會有可以做決定的那天」而得到體悟，因此學會勇敢請假，哪怕請假時有工作機會上門，現在以緣分的心態看待工作邀約。

投資 詐騙

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