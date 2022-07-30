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戲說從頭／揭密「神隱少女」 原故事沒無臉男

記者陳建嘉╱綜合報導
無臉男是「神隱少女」的人氣角色，但最初故事之中卻沒有他。(圖：甲上提供)
無臉男是「神隱少女」的人氣角色，但最初故事之中卻沒有他。(圖：甲上提供)

宮崎駿作品「神隱少女」曾破日本影史票房紀錄，並獲奧斯卡最佳動畫肯定，除了千尋與白龍的深刻羈絆令觀眾難忘，最受歡迎的角色絕對是「無臉男」，外表可愛呆萌，卻充滿哲學內涵，更是每年萬聖節粉絲扮裝的人氣角色。

「神隱少女」裡的「無臉男」充滿哲學暗喻，事實上，宮﨑駿原本並沒有安排「無臉男」這樣反應人們內心黑暗面的角色，直到和製作人鈴木敏夫討論劇情後，發現故事少了一些驚喜轉折，才突發奇想，畫了一個戴著面具、站在欄杆上的神祕角色，並迅速完成無臉男的雛形，發展出無臉男大鬧澡堂的故事；從無到有只花3分鐘，讓鈴木敏夫忍不住讚嘆宮﨑駿的組織能力實在太強大。

該片自上映以來，不斷有粉絲進行各個面向的深度解析，認為每次重看都有不同的感受和啟發，千尋穿越誤闖的神祕城鎮更是引人入勝。吉卜力製作人鈴木敏夫表示，場景創意來自NHK紀錄片「故鄉的傳承」，該節目介紹日本全國各地的廟會與祭典，當時他和宮﨑駿每周都會準時收看，結束後也熱烈地討論起來。

然而，其中一個故事是神明會去泡澡紓解疲勞，其實宮﨑駿年幼時也非常喜愛澡堂，經常在浴池裡著迷地欣賞富士山圖像，然後就把童年記憶與「故鄉的傳承」介紹的神明及江戶東京建築園的澡堂結合起來，延伸出具體的故事概念。

日本江戶東京建築園保存了30棟具歷史文化價值的建築物，園內參觀時能感受400年間不同時期的變化，也影響了「神隱少女」，呈現日本文化迷人之處。「神隱少女」數位紀念版將於9月8日在台灣上映。

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