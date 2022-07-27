我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能放慢升息 那指大漲逾4%

新冠篩檢2次陰性 拜登：將恢復實體工作

「與神同行」金香起扮寡婦 羞認男主角是靈魂伴侶

記者梅衍儂／即時報導
金旻載（左起）、金香起、金相慶27日出席新劇「朝鮮精神科醫生劉世豐」記者會。(圖:friDay影音提供)
金旻載（左起）、金香起、金相慶27日出席新劇「朝鮮精神科醫生劉世豐」記者會。(圖:friDay影音提供)

曾以電影「與神同行」走紅的金香起回歸古裝劇扮寡婦，和金旻載、金相慶合作「朝鮮精神科醫生劉世豐」，27日記者會上她害羞表示和金旻載搭擋，對方就像是「靈魂伴侶」。

21歲的金香起童星出身，飾演善於觀察、推理人心理變化的寡婦「徐恩雨」，她透露一開始讀劇本時覺得故事非常有趣，「腦海中會像童話般自動描繪出畫面，因此很高興能一起參與這樣的作品。」對於角色，金香起則表示「徐恩雨」在說話或觀察他人內心時，感覺就像是一個近乎完美的人物，但自己希望能讓角色看起來不那麼完美，所以盡力呈現出她也有呆萌的一面。當被問到會用哪一句話來形容這次的搭檔金旻載時，金香起則嬌羞說出「靈魂伴侶」，為兩人的感情線埋伏筆。

曾在「浪漫醫生金師傅」系列劇中飾演護理師的金旻載，這次「升格」成天才內醫院醫師，他形容角色：「在內醫院位居首席針灸師，是個擁有卓越實力和端正價值觀的有道德之人，也是我理想中的醫員形象。」預告中有他手捻銀針的特寫鏡頭，他是否有特別保養手部成為粉絲關注的話題，金旻載對此回答：「雖然有為戲努力學習、練習針灸，但並未特別花心思保養手。」而當被問到會用哪一句話來形容這次的搭檔金香起時，金旻載的答覆則是「北極星」，並解釋道：「我們都是彼此的北極星，會在對方迷失時為其指引方向。」

而在「朝鮮精神科醫生劉世豐」劇中飾演桂樹村怪醫「季知韓」的金相慶，在聊到角色時則語出驚人地說：「一開始有點不高興，我主要都是演『王』的角色，以前還演過兩次世宗大王，這次要我演『中人』階級好像有點被瞧不起。」但他隨即表明是在開玩笑，認真回答自己不喜歡演擺架子裝帥、片面的角色，這次飾演的怪醫表面上很會罵人、喝酒，看起來乖僻、古怪，但其實是個像洋蔥般藏有很多故事、層次的人物，希望觀眾能帶著好奇心一起看到最後。

電影

上一則

小栗旬甩不雅照風波 又當爸 山田優低調產第4胎

下一則

「她的婚事我負責」吳磊霸氣求婚趙露思 電暈劇迷

延伸閱讀

日本「淫殺魔」性侵近百少女 還把犯罪生涯寫成自傳

日本「淫殺魔」性侵近百少女 還把犯罪生涯寫成自傳
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
敞開心扉 學懂欣賞

敞開心扉 學懂欣賞
Angelababy吐感情危險關鍵 曝姊弟戀有「過人之處」

Angelababy吐感情危險關鍵 曝姊弟戀有「過人之處」

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18
炎明熹奪得兩個獎項。（取材自微博）

香港金曲獎近半得獎人缺席星光黯淡 劉德華開唱也難救

2022-07-25 02:28

超人氣

更多 >
社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高
南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍
卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平
向佐傳出軌視訊畫面流出 女生遭起底曾演「三十而已」

向佐傳出軌視訊畫面流出 女生遭起底曾演「三十而已」
世說新聞╱近百歲華人夫妻照顧癱瘓孫22年 竟屢被歧視

世說新聞╱近百歲華人夫妻照顧癱瘓孫22年 竟屢被歧視