「與神同行」金香起扮寡婦 羞認男主角是靈魂伴侶

金旻載（左起）、金香起、金相慶27日出席新劇「朝鮮精神科醫生劉世豐」記者會。(圖:friDay影音提供)

曾以電影 「與神同行」走紅的金香起回歸古裝劇扮寡婦，和金旻載、金相慶合作「朝鮮精神科醫生劉世豐」，27日記者會上她害羞表示和金旻載搭擋，對方就像是「靈魂伴侶」。

21歲的金香起童星出身，飾演善於觀察、推理人心理變化的寡婦「徐恩雨」，她透露一開始讀劇本時覺得故事非常有趣，「腦海中會像童話般自動描繪出畫面，因此很高興能一起參與這樣的作品。」對於角色，金香起則表示「徐恩雨」在說話或觀察他人內心時，感覺就像是一個近乎完美的人物，但自己希望能讓角色看起來不那麼完美，所以盡力呈現出她也有呆萌的一面。當被問到會用哪一句話來形容這次的搭檔金旻載時，金香起則嬌羞說出「靈魂伴侶」，為兩人的感情線埋伏筆。

曾在「浪漫醫生金師傅」系列劇中飾演護理師的金旻載，這次「升格」成天才內醫院醫師，他形容角色：「在內醫院位居首席針灸師，是個擁有卓越實力和端正價值觀的有道德之人，也是我理想中的醫員形象。」預告中有他手捻銀針的特寫鏡頭，他是否有特別保養手部成為粉絲關注的話題，金旻載對此回答：「雖然有為戲努力學習、練習針灸，但並未特別花心思保養手。」而當被問到會用哪一句話來形容這次的搭檔金香起時，金旻載的答覆則是「北極星」，並解釋道：「我們都是彼此的北極星，會在對方迷失時為其指引方向。」

而在「朝鮮精神科醫生劉世豐」劇中飾演桂樹村怪醫「季知韓」的金相慶，在聊到角色時則語出驚人地說：「一開始有點不高興，我主要都是演『王』的角色，以前還演過兩次世宗大王，這次要我演『中人』階級好像有點被瞧不起。」但他隨即表明是在開玩笑，認真回答自己不喜歡演擺架子裝帥、片面的角色，這次飾演的怪醫表面上很會罵人、喝酒，看起來乖僻、古怪，但其實是個像洋蔥般藏有很多故事、層次的人物，希望觀眾能帶著好奇心一起看到最後。