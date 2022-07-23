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觀影說劇／遠藤雄彌激瘦求生 「叢林夜」導演求吃肥

記者陳建嘉╱綜合報導
遠藤雄彌因一張照片脫穎而出，主演「一萬個叢林夜」。(圖：海鵬提供)
遠藤雄彌因一張照片脫穎而出，主演「一萬個叢林夜」。(圖：海鵬提供)

日本電影「一萬個叢林夜」劇情取材自日本最後軍官「小野田寬郎」於二戰結束後，依然在盧邦島隻身對抗29年的真人實事，並由遠藤雄彌、津田寬治兩位演員跨越30年時空藩籬，共同飾演小野田寬郎。

法國新銳導演亞圖雅哈里不畏語言隔閡，跨國拍出這部全由日本人演出的日語電影，其中選角試鏡更耗費大量心神，除主演力邀資深男星津田寬治外，他更因為遠藤雄彌一張酷似「年輕小野田寬郎」的照片，驚艷到為此專程飛到東京跟他見面，並確定由他來飾演。

特別的是，童星出身的遠藤雄彌，之前曾因不想再拍喜劇而慘遭公司冷凍，一度想放棄演員生涯，導致他在試鏡時，還跟導演亞圖雅哈里坦言「對自己演技沒自信」。但他真誠的態度反而打動導演，成功獲得該角色，延續了演藝道路。

但遠藤雄彌因為過度求好心切，竟一下減重11公斤瘦過了頭，導演亞圖雅哈里見狀嚇一大跳，於是逼他得吃肥一點回來，以符合片中剛抵達盧邦島的神態。之後遠藤雄彌在柬埔寨拍攝120天，期間不僅因水土不服上吐下瀉、差點停拍，還曾硬扛40度高燒，即使雙眼充血也繼續拍攝，敬業態度贏得所有人敬重。

遠藤雄彌在電影「一萬個叢林夜」飾演年輕時的小野田寬郎，片中他從被徵召入伍、接受情報訓練，到被派赴盧邦島作戰，都展現了他使命必達的堅毅精神。片中一場回顧他年輕時接受軍事信條的倒敘畫面，精準相扣小野田在盧邦島29年間所發生的重大事件，獲媒體盛讚「身歷其境、緊張刺激」。

為飾演年輕版小野田寛郎，遠藤雄彌狂瘦11公斤。(圖：海鵬提供)
為飾演年輕版小野田寛郎，遠藤雄彌狂瘦11公斤。(圖：海鵬提供)

導演 電影 日本

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