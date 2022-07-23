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演紅魷魚遊戲 李政宰傳將演漫威反派

記者陳建嘉╱綜合報導
李政宰傳將演出漫威電影。(路透資料照片)
李政宰傳將演出漫威電影。(路透資料照片)

李政宰去年因主演全球夯劇「魷魚遊戲」，歐美知名度大開，更一舉入圍艾美獎、金球獎，近來外媒盛傳李政宰即將加入漫威陣容，如果屬實，他將是繼金秀賢、馬東石以及朴敘俊之後，成為第四位演出漫威電影的韓星，而他的經紀公司Artist Company僅低調表示「目前還沒辦法給出任何訊息」。

美國娛樂界資深編輯丹尼爾瑞奇曼日前在推特上爆料，指出「魷魚遊戲」李政宰目前正與漫威接洽，極有可能演出新片，消息一出，立刻在網路瘋傳，網友認定他會演出最近在漫畫初登場的南韓超級英雄「太極旗」，但外界認為，更有可能演出「尚氣與十環傳奇2」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2)的新任反派，或是「蜘蛛人」(Spider-Man)系列的重要角色「負極先生」，但一切未明。

漫威電影常找韓星演出要角，自從讓金秀賢在「復仇者聯盟2：奧創紀元」演出趙博士之後，又讓馬東石在「永恆族」演出擁有強大破壞力的戰士「吉爾迦美什」，先前朴敘俊被美媒爆料將演出「驚奇隊長2」(Captain Marvel 2)，但他的經紀公司始終不願證實，直到去年9月，朴敘俊前往英國拍片，才承認有此事，但角色始終未明。

至於在歐美名氣更高的李政宰，會演出什麼樣的角色，則讓外界更為好奇。

馬東石（左）去年曾跟安琪莉娜裘莉攜手主演漫威大片「永恆族」。(取材自推特)
馬東石（左）去年曾跟安琪莉娜裘莉攜手主演漫威大片「永恆族」。(取材自推特)

漫威 電影 魷魚遊戲

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