演紅魷魚遊戲 李政宰傳將演漫威反派

李政宰傳將演出漫威電影。(路透資料照片)

李政宰去年因主演全球夯劇「魷魚遊戲 」,歐美知名度大開,更一舉入圍艾美獎、金球獎,近來外媒盛傳李政宰即將加入漫威 陣容,如果屬實,他將是繼金秀賢、馬東石以及朴敘俊之後,成為第四位演出漫威電影 的韓星,而他的經紀公司Artist Company僅低調表示「目前還沒辦法給出任何訊息」。

美國娛樂界資深編輯丹尼爾瑞奇曼日前在推特上爆料,指出「魷魚遊戲」李政宰目前正與漫威接洽,極有可能演出新片,消息一出,立刻在網路瘋傳,網友認定他會演出最近在漫畫初登場的南韓超級英雄「太極旗」,但外界認為,更有可能演出「尚氣與十環傳奇2」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2)的新任反派,或是「蜘蛛人」(Spider-Man)系列的重要角色「負極先生」,但一切未明。

漫威電影常找韓星演出要角,自從讓金秀賢在「復仇者聯盟2:奧創紀元」演出趙博士之後,又讓馬東石在「永恆族」演出擁有強大破壞力的戰士「吉爾迦美什」,先前朴敘俊被美媒爆料將演出「驚奇隊長2」(Captain Marvel 2),但他的經紀公司始終不願證實,直到去年9月,朴敘俊前往英國拍片,才承認有此事,但角色始終未明。

至於在歐美名氣更高的李政宰,會演出什麼樣的角色,則讓外界更為好奇。