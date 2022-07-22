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孫藝真挺肚上工 網讚：最美孕婦

娛樂新聞組／綜合報導
孫藝真分享最新工作照。（取材自Instagram）
孫藝真分享最新工作照。（取材自Instagram）

南韓女神孫藝真與男神玄彬合演「愛的迫降」假戲真作，戲外開花結果成夫妻，孫藝真上個月底宣布懷孕，就顯少曝光生活照。她日前分享最新工作照，穿著羽絨外套，抱著狗狗入鏡，笑容洋溢氣色佳。

她這個月初分享宣傳品牌時裝秀的美照，姿態優雅，並拿著包包微遮肚，日前再分享服飾品牌宣傳照，仍看不出孕肚，不過她透露照片拍攝時間為「不久前」，顯然當時已是挺肚上工。而照片中她穿著羽絨外套，抱著狗狗入鏡，笑容洋溢氣色佳。

貼文曝光後，短短1天內吸引95萬人朝聖，網友紛紛驚呼，、「好漂亮的媽媽」、「準媽媽有點不一樣了」、「我的女王」、「最美孕婦」。

此外，韓星金賢重今年2月宣布結婚，5個月後則傳來老婆已懷孕，他將成為新手奶爸的好消息。

金賢重以男團SS501出道，演出韓劇「花樣男子」、「惡作劇之吻」等劇紅遍亞洲，他曾爆出打前女友家暴醜聞，雙方對簿公堂後，女方被法院認定「證據不足」，金賢重勝訴，不過官司纏訟5年，男神人氣已受損。

金賢重擺脫家暴醜聞後，在今年演唱會上驚喜宣布婚訊，他表示在艱難時期身邊有位女性一直陪著他，支持他，所以決定攜手走下去。

金賢重傳出即將成為新手奶爸。 （取材自Instagram）
金賢重傳出即將成為新手奶爸。 （取材自Instagram）

家暴 韓劇 南韓

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