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「眼線很濃可怕」姜丹尼爾發言掀性別對立 還封鎖粉絲

記者梅衍儂／即時報導
韓星姜丹尼爾為日前爭議言論道歉。(取材自Instagram)
韓星姜丹尼爾為日前爭議言論道歉。(取材自Instagram)

韓星姜丹尼爾人氣高，自團體Wanna One解散後，他接下街舞競賽節目「Street Woman Fighter」主持棒，不料日前他發言惹議，表示節目中的參賽者「眼線畫很濃很可怕」，有歌迷提醒他發言不妥，竟還被他拉黑，此事沸騰數日，他也終於在20日道歉。

姜丹尼爾主持功力受肯定，繼「Street Woman Fighter」，近來又接下同一節目男性篇「Street Man Fighter」，他日前在軟體上和粉絲互動，提到這次節目中的參賽者他都認識，因此覺得很自在，「之前錄『Street Woman Fighter』的時候真的很可怕。」

當下就有粉絲提醒他小心言論，不該用「可怕」來形容，姜丹尼爾進一步解釋：「為什麼會說可怕，你們想像一下站在60個男生面前詩朗誦，難道不會害怕嗎？一開始我拿著手卡都會發抖，對方都是眼線畫很濃的姐姐們，如果你們硬要扯上性別議題，我也無話可說。」隨即就把該粉絲拉黑，並說：「慢走不送，你們如果去喜劇秀的話一定會很容易生氣，輕鬆點活著不好嗎？」

他的行為在網路上引起熱議，許多網友覺得他確實發言不妥。姜丹尼爾眼見事情越演越烈，終於發文道歉：「我把『緊張到發抖』的想法表達得太誇張了，引起不必要的誤會覺得很抱歉，對於必須要謹慎看待、可能助長性別對立的情況下，我的行為確實輕率了，讓粉絲擔心、造成傷害，非常抱歉，以後我的言行會更加慎重。」

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