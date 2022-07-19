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被爆巴頭、賞耳光、打女人 南韓元祖偶像提告喊冤

記者梅衍儂／即時報導
韓星張佑赫遭離職員工爆料被他職場霸凌。（取材自naver）
韓星張佑赫遭離職員工爆料被他職場霸凌。（取材自naver）

南韓元祖級偶像H.O.T成員張佑赫日前遭離職員工爆料職場霸凌，對方指控被他巴頭、賞耳光，還有女性員工也出來爆料表示曾挨打、受辱罵。不過張佑赫指部分為造謠，硬起來提告，要捍衛自己的名譽。

上月自稱是受害者的網友在韓某論壇爆料，表示曾被元祖偶像出身的老闆職場霸凌，不但被罵髒話，還動手打頭，後來他不堪被欺負離職。此文一出立刻引起其他網友熱議，經過比對練習室照片，眾網友懷疑該老闆就是張佑赫。

後又有兩位女性自稱也是離職員工，其中一位爆料因為公司人力不足，她不得已要兼任經紀人，但老闆對她毫不尊重，包括脫下襪子就朝她的方向丟。更扯的是，公司辦公室違規裝潢，導致室內淹水，老闆竟要她對房東說謊，聽聞她不願意配合，對她狂罵髒話，2019年老闆在電視台演出時，她幫他戴麥克風也被打手和辱罵。另一名女員工也爆料，2014年和老闆去青島出差，到餐廳的計程車上被老闆用戴著皮手套的手打頭，到了餐廳還不斷威脅她。

根據韓媒SBS演藝新聞報導，張佑赫有和最初爆料的前員工見面並道歉，不過他表示後面兩位女性爆料內容是謠言，本月7日他對兩位離職員工提告，打算捍衛自己的清白。吧

霸凌 房東 南韓

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