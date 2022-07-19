「非常律師」引爆熱潮 導演：觀眾想看善良故事

朴恩斌主演的「非常律師」掀起社會現象。（圖：Netflix提供）

韓劇 「非常律師禹英禑」在全球引爆追劇熱潮，導演 劉仁植接受韓媒訪問，直呼沒想到觀眾會有這麼熱烈的反應。現在「非常律師」已經掀起另一種社會現象，讓更多人關注到自閉症者。

由朴恩斌主演的「非常律師」，描述天才自閉症者禹英禑，在律師和人生之路上的成長過程。劉仁植坦言，起初只是單純想吸引喜歡這類題材的觀眾，讓這部作品成為大家休息的花園。只是沒想到一瞬間花開滿山遍野，讓劉仁植真心感謝：「可能是觀眾們心中的花田，比我們所想的更加寬廣肥沃。」

當初選材時，劉仁植不諱言戲劇製作人多少有成見，但他覺得社會大眾對類似題材的接受度很高，包括自閉症者在內的少數族群的感受，大家更渴望看到善良的故事，這部分在觀眾心中確實占有一席之地。

他預告，「非常律師」之後會呈現更多人生面向，包括主角禹英禑的感情發展，和摸索何謂「優秀的律師」。當然也包括配角們的故事發展，希望觀眾能夠繼續支持。

只是劉仁植原本想讓外界更了解自閉症者的美意，隨著「非常律師」熱播，竟產生了另類的負面現象。有學生在網路上分享，「禹英禑」變成了霸凌 的代名詞，有同學在欺負弱小時，會故意罵道「你是禹英禑嗎」、「喂！像禹英禑的人」。

而且類似現象並非個案，一名網友回應，他聽說妻子任教的學校中，有症狀較為嚴重的自閉症學生。在「非常律師」播出後，自閉症學生就被找碴，遭同儕罵「你為什麼不會像禹英禑那樣」、「禹英禑不是很聰明嗎？啊你呢」。

網友希望有關部門能重視此事，及時遏止校園霸凌，避免讓自閉症孩子成為夯劇熱播下的受害者。