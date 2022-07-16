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朴敘俊遭爆戀愛ing 女方身分曝光竟是百萬網紅

記者李姿瑩／綜合報導
朴敘俊被微博網友爆料。（取材自Instagram)
朴敘俊被微博網友爆料。（取材自Instagram)

韓星朴敘俊近日遭到微博網友爆料，指他在英國工作期間與一名漂亮女子同行。爆料者指稱，雖然當時有助理在旁，但朴敘俊與該名女子互動非常謹慎，看起來像在隔空對話，懷疑他們可能正在交往。

根據爆料者提供的線索，神通廣大的網友很快就找出女主角本尊的Instagram帳號，發現她是南韓百萬網紅秀妍，時常在網路上翻唱流行歌曲。網友比對秀妍的帳號追蹤對象，發現她關注了朴敘俊的弟弟，還有多名朴敘俊的朋友，唯獨沒有關注朴敘俊。

朴敘俊的弟弟和秀妍平時在網路上會互相按讚，在緋聞傳開後，朴敘俊的弟弟火速關閉Instagram帳號。爆料者另外發現，朴敘俊和秀妍有同款情侶鞋，早在大合照中就已經露餡。

28歲的秀妍有172公分高的修長身材，翻唱的影片不只在YouTube擁有亮眼的點擊率，也被放在中國的影音平台bilibili，因此有部分喜愛Kpop的粉絲對她並不陌生。

不過這則緋聞僅在微博的社群中瘋傳，因為爆料者沒有更確切的照片和證據，南韓並沒有媒體報導，朴敘俊的經紀公司也沒有任何回應。粉絲雖然難過他疑似脫單，但又支持33歲的他正常交友戀愛。秀妍的社群媒體也因此吸引了大批中國粉絲追蹤，已經把她當成朴敘俊的女朋友。

網紅秀妍遭網友肉搜。（取材自Instagram)
網紅秀妍遭網友肉搜。（取材自Instagram)

社群媒體 緋聞 微博

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