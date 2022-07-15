韓劇「非常律師」收視狂飆 有望翻拍成美劇

韓劇「非常律師禹英禑」收視集集衝高，朴恩斌飾演患有自閉症的天才律師。(圖：Netflix提供)

韓劇 「非常律師禹英禑」近來受到不少關注，收視一再衝高，並空降Netflix 「全球非英語類影集TOP 10收視排行榜」冠軍，更有消息指出有美國製作公司打算翻拍。童星出身的朴恩斌詮釋患有自閉症的天才律師，演技獲觀眾喜愛，而該劇看點豐富，也是集集引人入勝的關鍵。

「非常律師禹英禑」講述自閉症天才律師在工作中遭遇的各種疑難雜症，靠著她的細心和執著一步步化解困境。該劇人物設定簡潔好懂，周邊角色也相對單純，讓人容易進入劇情；作為一部療癒劇，編劇以主角喜歡的鯨魚串起整體故事，可愛輕鬆的畫面，確實能達到療癒人心的效果，相對而言，案件本身的劇情張力就顯得不那麼重要，傳達人心的溫暖成為故事的重點。

從收視率就可看出觀眾相當埋單，「非常律師禹英禑」播出後，每集收視率皆創下紀錄，一再刷新播放電視台「ENA」的歷史，從首集0.948%，最新播出的第5集來到10.297%。昨韓媒「JTBC」報導，劇組收到不少國外的翻拍提案，其中美國的製作公司最為積極。

而「非常律師禹英禑」一共16集，昨日殺青，結束8個月的拍攝期，原訂7月初拍完，不過因梅雨季干擾，劇組延遲了幾天終於順利殺青。