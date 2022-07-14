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岩田剛典搞怪露臀 「婚顧女王」篠原涼子崩潰

記者陳建嘉／綜合報導
篠原涼子在「婚顧女王」化身地表最強婚顧，奮力完成每場婚禮。（圖：中影提供）
篠原涼子在「婚顧女王」化身地表最強婚顧，奮力完成每場婚禮。（圖：中影提供）

日本女星篠原涼子在爆笑婚禮喜劇「婚顧女王」中，化身「地表最強婚顧」，一手Hold住隨時可能失控的新人婚禮儀式，沒想到卻在緊要關頭遇上「放浪兄弟」成員岩田剛典、「國民男友」向井理驚喜現身，把婚禮現場弄得雞飛狗跳，該片幽默刻畫出新人在籌備婚禮時可能遇到的各種情況，上演一場荒謬又爆笑的日式婚禮，不僅笑果十足、令人捧腹，同時也讓觀眾見識到日本傳統婚禮儀式。

篠原涼子在片中化身地表最強婚顧，為中村倫也、關水渚飾演的新人夫妻，完成一場盛大的日式結婚典禮，卻沒想到現場令人啼笑皆非的突發狀況層出不窮，本該真誠動人的致詞環節，兩位新人的職場主管竟上演爆笑脫口秀，場面瞬間變成笑話冠軍對決，而親友精心籌備的中場表演，還因時間不足改為同時演出，宛如馬戲團團員般穿梭賓客間大秀特技，場面既混亂又搞笑。

這些橋段全出自搞笑組合出身的喜劇明星「笨蛋節奏」之筆，他將婚禮上最具特色的儀式化作笑梗，讓觀眾捧腹之餘，也展現了日本盛大且人情味濃厚的婚禮文化，他表示：「這部電影生動描繪出形形色色的人們，保證讓每位觀眾開懷大笑，不分性別、世代！」

岩田剛典不計形象搞怪演出，化身新娘前男友，大膽衝進婚禮現場搶妻。（圖：中影提供）
岩田剛典不計形象搞怪演出，化身新娘前男友，大膽衝進婚禮現場搶妻。（圖：中影提供）

曾與篠原涼子話題影集「金魚妻」上演激情戀曲的岩田剛典，再度於「婚顧女王」共演，不過這次岩田剛典化身新娘的前男友，心心念念著舊情的他，竟大膽衝進婚禮現場搶妻，讓一手籌辦整場盛大婚禮的篠原涼子大崩潰，岩田剛典在片中突破自我、挑戰喜劇路線，不計形象搞怪演出，甚至全身一絲不掛、背面全裸入鏡，超激尺度大放送，這驚喜一幕讓一同演戲的男星中尾明慶在首映會上分享：「我敢保證，岩田剛典的屁股超級漂亮！我以後也要好好照顧我的屁股！」岩田剛典則害羞回應「我最近沒怎麼練身材」，可愛反應博得全場笑聲、掌聲不斷。

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