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已婚金喜善被爆半夜傳訊給他 3字關鍵表心意

記者梅衍儂／即時報導
左起依序為李玹旭、鄭釉珍、金喜善、車芝燕、朴勳。（圖：Netflix提供）
左起依序為李玹旭、鄭釉珍、金喜善、車芝燕、朴勳。（圖：Netflix提供）

韓星金喜善主演的韓劇「再婚上流」13日舉行記者會，這也是她出道30年來首次挑戰OTT串流作品，被問到跟之前作品的差別，直率的金喜善一聽到「出道30年」，立刻睜大了雙眼並用力跺腳，笑翻眾人。

「再婚上流」描述由金喜善飾演的「徐慧升」原本有個幸福美滿的家庭，但丈夫有了小三，她參加「崔兪善」(車芝燕 飾) 開的婚友社「雷克斯」，誓言要毀掉小三，但也意外因此認識了頂級「黑色會員」李亨株 (李玹旭 飾)，並與舊識「車碩珍」(朴勳 飾) 重逢，展開一場刻骨銘心的新戀情。

被問到首次參與串流平台的作品有何感受，金喜善表示不用趕著拍戲很棒，劇中有一場派對場面花了10天拍攝，而且演員之間也有很多對手戲，若像以往拍ON檔劇，會非常辛苦，她說這次幸虧有導演與製作單位的關照，時間充裕，拍攝起來的感覺相當舒服。

導演金廷珉也爆料已婚的金喜善竟然在半夜三點傳訊息給他，原來是當時該劇已經拍到後半段，忙碌的導演有時會乾脆睡在車裡，有次半夜3點收到金喜善的訊息「我一輩子都不會忘了『徐慧升』這個角色的」，讓導演大為感動。

問到劇中角色與自己的差異，金喜善直呼和「徐慧升」的個性截然不同，雖然自己很想進行痛快的報仇，但本劇的女主角是一步一步地進行報仇。在「我的上流世界」飾演渣男老公而讓台灣觀眾印象深刻的李玹旭，這次飾演的角色離過一次婚，他幽默表示現實中的自己沒像角色那樣有錢，這就是自己和角色最大的不同之處。

飾演小三的鄭釉珍笑說在讀劇本時的確有想過「有必要做到這種地步嗎」，在劇中和金喜善是死對頭，不過她在拍戲前聽說對方的嗓子有點狀況，所以還特別準備了藥要送給金喜善，而演唱經驗豐富的車芝燕也給了金喜善許多藥和喉糖，讓45歲的金喜善苦笑道：「已到了邊吃藥邊改善身體健康的年紀。」

導演 韓劇

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