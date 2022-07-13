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「魷魚遊戲」獲14項提名 李政宰搶艾美獎視帝

記者蘇詠智／綜合報導
李政宰（中）等三位「魷魚遊戲」男星入圍艾美獎最佳戲劇影集男主、男配角獎。（取材自IMDb）
李政宰（中）等三位「魷魚遊戲」男星入圍艾美獎最佳戲劇影集男主、男配角獎。（取材自IMDb）

第74屆艾美獎入圍名單揭曉，Netflix轟動全球韓劇「魷魚遊戲」囊括最佳戲劇影集等14項提名，男主角李政宰入圍戲劇類視帝大獎，其他包括朴海秀、鄭好娟、吳永秀、李瑜美都獲得戲劇類影集男女配角與客串女演員獎提名，不只是韓劇首度登上艾美獎殿堂，也是非英語發音的非美國影集在艾美獎史上之最高紀錄。

李政宰在IG發文致謝：「我誠摯感謝所有喜歡『魷魚遊戲』的人，謝謝艾美獎」。

「魷魚遊戲」鄭好娟（中）入圍艾美獎最佳戲劇影集女配角獎。（取材自IMDb）
「魷魚遊戲」鄭好娟（中）入圍艾美獎最佳戲劇影集女配角獎。（取材自IMDb）

然而本屆入圍名單上的最大贏家還是HBO大戲「繼承之戰」（Succession），共獲得25項提名，其次則是Apple TV+喜劇「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）和HBO迷你影集「白蓮花大飯店」（The White Lotus），各獲20項提名。

紅遍歐美的「魷魚遊戲」並未因為播出到現在已經11個月而退燒，李政宰繼美國演員工會獎、美加廣電影評人協會舉辦的「評論家選擇獎」雙雙拿下最佳戲劇影集男主角後，搶下艾美獎視帝之爭的門票，但他的對手也都來頭不小：「繼承之戰」布萊恩考克斯（Brian Cox）與傑瑞米史壯（Jeremy Strong）、「黑錢勝地」（Ozark）傑森貝特曼（Jason Bateman）都是艾美獎與金球獎雙料得主，只有「人生切割術」（Severance）亞當史考特（Adam Scott）也是首度提名艾美獎的新鮮人。

今年頒獎典禮將於台北時間9月13日上午8點起於洛杉磯舉行。

艾美獎 提名 入圍

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