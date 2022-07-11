健康亮紅燈？ 金宣虎重回舞台劇 被發現暴瘦

好久不見的金宣虎被粉絲發現消瘦了許多。(視頻截圖)

因演出韓劇 「海岸村恰恰恰」洪班長暴紅的金宣虎，在傳出私生活爭議後神隱了一陣子，連人氣綜藝「兩天一夜4」都選擇退出。近日，金宣虎因參演舞台劇 「Touching the Void」，重新站在眾人面前，粉絲發現他消瘦了許多，而他健康亮紅燈的狀況也被曝光。

ETtoday報導，南韓 記者日前透過影片分享金宣虎的近況，首先查證過去外傳「金宣虎掛急診」的消息發現是假的，但金宣虎的身體的確出了狀況，因為過大壓力導致免疫系統失調，出現帶狀皰疹，需要定期回診，而從最近舞台劇「Touching the Void」花絮和問候影片中，也可發現他的確消瘦許多。

此外，記者透露金宣虎本來就是舞台劇演員出身，因私生活爭議備感辛苦時期，舞台劇前後輩們都主動關心且牽線作品，這次的舞台劇就是如此，再次重回舞台劇界就像回到家鄉，現場表演的力量也對他調整心情有很大的幫助。

金宣虎在重多朋友的幫助下重新站起，這次舞台劇「Touching the Void」門票也是全數售罄，這次回歸將有怎麼樣的表現也讓粉絲相當期待。此劇改編自真實登山故事「冰峰168小時」，演技備受考驗。

金宣虎之前遭前女友爆料後，重傷形象，只能從固定參與的節目「兩天一夜」退出，不過他與其他主持人的感情還是很好，私下會互相關心，金宣虎就是在主持人與舞台劇前、後輩們的鼓勵下重新獲得振作的力量。