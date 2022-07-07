徐令姬「邪門」發功 恐怖電話鈴聲狂響

南韓「恐怖女王」徐令姬再以鬼片重回大銀幕。（取材自采昌國際多媒體）

南韓 「恐怖女王」徐令姬主演的鬼片「邪門」日前在首爾舉辦試映會，徐令姬表示直到演完才感到放鬆，導演 姜東憲則分享有場戲明明已拔掉電話線，現場卻還有鈴聲響起，讓人毛骨悚然。

綜合媒體報導，「邪門」舉辦記者會，導演姜東憲、音樂導演尹尚、演員徐令姬、金甫珉都出席分享拍攝點滴。徐令姬繼「女哭聲」後相隔四年再以鬼片重返大銀幕，演出精神瀕臨崩潰的妻子與母親，她透露自己將在片中拋棄良善，以崩潰的「黑化」反轉演技示人：「雖然演完後終於感到放鬆，但心裡實在是很痛。」她表示現實中就過著母親的生活，因此試著把當母親的情感融入角色，尤其是精神、肉體都很痛苦卻又無法向家人表達真心，可說是一大挑戰。

片中飾演徐令姬女兒的金甫珉雖然實際年齡還不到12歲，卻透過讓人難以置信的成熟演技，讓觀眾留下深刻印象。當被問到會不會害怕，金甫珉說：「一點都不害怕，反而是更加愉快的拍攝現場，我甚至沒有做惡夢。」她也感謝「媽媽」徐令姬的照顧，讓拍攝過程非常輕鬆。

姜東憲則分享拍攝一場男主角要去房屋公司的戲，現場明明拔掉電話線，但男主角一說話就響了起來，「我當時生氣說為什麼沒好好檢查，結果他說到同一句台詞的時候，電話聲竟然又響起來了。」讓在場所有人不寒而慄。

「邪門」改編自有「南韓史蒂芬金」之稱的全建宇作家，他所撰寫的同名小說 ，描述一個家庭不情願地搬到僻靜的空房，因為開啟不該被打開的禁忌之門，因而遭受到的可怕悲劇。