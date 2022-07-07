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南柱赫再捲霸凌 第3位爆料者曝光聊天紀錄

記者梅衍儂／綜合報導
南柱赫捲入霸凌風波，又有第三位爆料者指曾在群組裡被他辱罵。（取材自Instagram）
南柱赫捲入霸凌風波，又有第三位爆料者指曾在群組裡被他辱罵。（取材自Instagram）

韓星南柱赫捲入校園霸凌事件又有最新發展，日前韓媒Dispatch採訪他的18位高中同學和2位班導，眾人表示他是充滿正義感的人，不太可能會霸凌別人，然而次日又有第三位爆料者，指南柱赫曾在群組裡辱罵她。

據韓媒「體育京鄉」報導，一位自稱和南柱赫同高中的女子爆料曾被他霸凌，起因是南柱赫的朋友中有一個人非常討厭她，某天她無緣無故被加進聊天群組，眾人就開始輪流罵她，該群組包括南柱赫一共有12人，她不但被言語性騷擾、攻擊外貌，還被笑成績爛。

報導也指出從聊天群組的對話紀錄來看，裡面的人確實曾對該女說不雅的文字，包括「像豬一樣醜的你為什麼到處亂跑」、「像抹布一樣的你」、「滾出去吧」，甚至南柱赫也有罵。

爆料者表示，她當時有向學校報告此事，但沒有留下任何紀錄，欺負她的人就只是做做勞動服務就沒事了，雖然霸凌者有跟她道歉，不過是因為在老師面前，他們才不得不道歉。她也稱自從南柱赫爆出一連串的霸凌風波，當年聊天群組中南柱赫朋友有表示會再向她道歉，但她認為過了十年為時已晚，非常荒謬，而昨天這群加害者還一起接受訪問力挺南柱赫，讓她超級無言。

對此，南柱赫的經紀公司完全否認，並表示當年聊天紀錄的事情很複雜，牽涉到很多人的私人領域，而且當時已經道歉，所以現在在公開非常不恰當，且爆料者在沒有前後文的情況下公開截圖是斷章取義，將會對爆料者提告。

霸凌 性騷擾

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