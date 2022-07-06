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「紙房子：韓國篇」超大尺度床戲曝光 下半身快看光光

記者梅衍儂／即時報導
李主儐（中）在劇中和金志勳飾演的「丹佛」有大膽床戲。(圖:Netflix提供)
李主儐（中）在劇中和金志勳飾演的「丹佛」有大膽床戲。(圖:Netflix提供)

Netflix「紙房子：韓國篇」床戲尺度大開，兩對CP紛紛以不露點的方式上演激情戲碼，看得觀眾臉紅心跳；不過演員倒是自在大方，戲外互別苗頭，美魔女金倫珍直說身材不能輸給小她16歲的李主儐。

金倫珍在劇中和飾演「教授」的劉智泰有精彩床戲，她受訪時忍不住替粉絲抱怨，因為劉智泰身材實在太好，反而與劇中人設不太符合，兩人拍床戲時劉智泰還特別穿著上衣，以半裸露的方式拍攝，好身材無法全展現在鏡頭前，讓金倫珍覺得很可惜。

「紙房子：韓國篇」中有大膽床戲。(圖:Netflix提供)
「紙房子：韓國篇」中有大膽床戲。(圖:Netflix提供)

而「最美人質」李主儐與「性感強盜」金志勳這對的床戰更是香豔刺激，連金倫珍都說，雖然自己一直做運動維持身材，但為了拍與劉智泰的床戲事前還加強運動，就是怕被和小16歲的李主儐比較。

李主儐則表示，與金志勳的床戲是在看過劇本後被說服，覺得這是必須的橋段，第一次拍床戲的她除了勤練身材，也認為感情比肉體上的默契更重要，所以在床戲的表情也費了不少心思。

金志勳在劇中背部全裸，他表示平時體脂肪維持在11、12%，拍戲期間則刻意降到7%，直呼有在做運動的人一定能懂這様有多不容易，這也是他第一次拍尺度這麼大的床戲，沒想到拍攝結束得比想像中快，他透露拍攝現場很害羞，拍完的當下根本不敢看回放畫面。

劉智泰飾演「教授」，在劇中和金倫珍有愛情對手戲。(圖:Netflix提供)
劉智泰飾演「教授」，在劇中和金倫珍有愛情對手戲。(圖:Netflix提供)

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