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20同學老師力挺：南柱赫沒霸凌 超有正義感

記者梅衍儂／綜合報導
南韓八卦媒體採訪南柱赫18名高中同學和2位班導，眾人皆表示南柱赫不是霸凌者。（取材自Instagram）
南韓八卦媒體採訪南柱赫18名高中同學和2位班導，眾人皆表示南柱赫不是霸凌者。（取材自Instagram）

韓星南柱赫日前遭爆料高中時霸凌同學，經紀公司否認並表示將採取法律行動，之後又有另一位爆料者控訴南柱赫的暴力行為，外界霧裡看花。日前南韓知名八卦媒體Dispatch採訪南柱赫18名高中同學和兩位班導，眾人皆表示南柱赫不是霸凌者，更非不良少年，頂多上學遲到。

南柱赫被兩位爆料者前後指控數項罪狀，包括逼人跑腿、叫同學當沙包陪練拳擊、偷別人手機玩付費遊戲、丟筆芯等，Dispatch根據這些罪狀一一訪問同學，有同學表示他們的高中校風嚴謹，體罰風氣盛，根本沒有霸凌、搞小團體的情況。對於自稱受害者指控南柱赫叫他去跑腿買麵包，多位同學皆表示並非事實，南柱赫自己就很愛去合作社，從來沒使喚別人跑腿，如果有，早就傳開了。

對於叫人陪練拳擊，有同學表示印象中沒這種事，雖然男生班確實會在休息時間在教室後面玩摔跤，「但不是壓抑的氣氛，就是好玩的打打鬧鬧。」至於偷手機玩付費遊戲，有三位同學異口同聲證稱犯人不是南柱赫，大家都知道是另一位同學。

老師也出面力挺，南柱赫的高一班導說他超有正義感又善良，甚至賭上身為老師的自尊心為他背書：「南柱赫是積極向上的小孩，沒有不喜歡他的人，我不是說謊的人，你完全可以把我的證詞寫出來，因為我很有信心。」高三班導則說南柱赫很善良也很活潑，雖然功課不好，但人品非常受到讚賞。

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