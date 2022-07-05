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BTS能做到千名外交官能做的事 明星兵役再掀論辯

記者蘇詠智／綜合報導
BTS宣布未來會暫時中斷團體活動，成員們短期內專注在各自的活動。(路透資料照片)
BTS宣布未來會暫時中斷團體活動，成員們短期內專注在各自的活動。(路透資料照片)

南韓男子團體「防彈少年團」（BTS）宣布暫停團體活動，再度掀起關於兵役的論辯。

兵役在南韓是熱議話題，18至28歲身體素質符合條件的男性都必須服兩年兵役，這是他們抵擋北韓虎視眈眈的努力一環。

但多年來許多類別的男子得以免役、延後入伍或縮短役期，包括奧運或亞運獎牌得主，或在特定比賽中得獎的古典音樂家或舞者。

2019年修法後，具全球知名度的流行歌手也得延後至30歲才入伍。現在國會正在討論是否要再次修法，允許韓星只須入伍接受三周的軍事訓練。

對BTS，以及其最年長的團員Jin而言，國會的決定具有里程碑意義。

BTS的經紀公司長期對外宣稱團員深切期待服兵役，但隨著時間倒數，兩年兵役的現實漸漸成為各界焦點。

29歲的Jin不斷延後入伍，如今面臨30歲一來就得從軍的現實，意味他將在螢光幕前消失兩年。

提案修法把兵役縮短至三周軍事訓練的議員尹相現表示，對於Jin和其他團員來說，等待國會決定是種折磨，也是他們暫停活動的主因。尹相現告訴路透：「團員宣稱主因是疲累需要休息，但實際原因是Jin的兵役。」

尹相現說，BTS透過「軟實力」讓南韓知名度躍登世界舞台，他們服兵役一事應將此納入考量。「BTS做到了超過1000名外交官才做得到的事。」

蓋洛普民意測驗中心4月民調顯示，近60%南韓民眾支持全球知名的韓流明星免服完整兵役，33%反對。

此外，防彈少年團成員專注個人發展，打頭陣的J-Hope將於15日推出個人專輯「Jack in the Box」，主打歌「More」日前公開，隨即登上全球84個國家及地區iTunes音樂榜冠軍，「More」的MV在YouTube上架10小時11分鐘，已突破1000萬次瀏覽。

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