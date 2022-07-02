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湯唯仿蒙娜麗莎 「分手」視線充滿神祕感

娛樂新聞組╱綜合報導
湯唯「分手的決心」海報模仿蒙娜麗莎，做出無法避開視線的神祕感。（取材自推特）
湯唯「分手的決心」海報模仿蒙娜麗莎，做出無法避開視線的神祕感。（取材自推特）

以「分手的決心」榮獲本屆坎城影展最佳導演獎的南韓導演朴贊郁，電影在坎城首映時獲得全場觀眾起立拍掌長達八分鐘，更成為今年坎城影展場刊「Screen」最高評分的電影（3.2分）；電影近日推出油畫版海報，湯唯模仿蒙娜麗莎造型，做出無法移開視線的神祕效果。

綜合媒體報導，「分手的決心」是朴贊郁導演首部愛情懸疑片，今次亦是跟共同執筆編寫「親切的金子」、「下女的誘惑」等劇本的編劇丁瑞慶再度合作。所定下故事的原則就是在「愛情」與「搜查」這兩者之間，絕不特意傾向任何一方。

朴贊郁表示：「有人在坎城問我『這套電影可以用50%懸疑、50%愛情來形容嗎？』比起這樣說，我更認為是100%的懸疑劇情片和100%的愛情片。我不是玩文字遊戲，因為兩者是無法分離的核心；從某種角度看，這是一部懸疑片，從另一種角度，這又是一部愛情片，一個愛情故事。所有調查的工作都是戀愛的過程，是不能分開的。」他再自信地表示：「這是我所有的作品中，完成度最高的電影。」

湯唯從「分手的決心」劇照即露出淡淡神祕感，最新的角色海報宛如油畫，呈現出湯唯及朴海日的眼神如蒙娜麗莎般神秘，讓人無法移開視線，亦正好反映電影的愛情與懸疑感。

電影 坎城影展 導演

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