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不只是師生戀 韓劇「為何是吳秀才？」誰才是真正的惡

記者梅衍儂
徐玄振在「為何是吳秀才？」中有精彩演出。(圖:friDay影音提供)
徐玄振在「為何是吳秀才？」中有精彩演出。(圖:friDay影音提供)

由徐玄振、黃寅燁、裴仁爀主演的韓劇「為何是吳秀才？」，乍看以為是甜虐師生戀劇，其實越看越有深意，若只把重點放在感情線上，則有些可惜，事實上，貫穿整齣戲的看點，在於女性如何對抗生根這社會的性別歧視、學歷歧視、職業歧視等各種吃人思想，女主角「吳秀才」的冷靜、毒狠，令人欲罷不能。

「浪漫醫生金師傅」導演朴秀真這次再度攜手徐玄振，「為何是吳秀才？」劇情簡介是「因為錯誤的選擇而變得心狠手辣的明星女律師，在一起意外事件後被迫轉任大學法學院兼任教授，遇到一位曾經蒙冤入獄卻真心守護自己的男學生後，進而修正人生並開啟令人心痛又心動的姐弟師生戀故事」，不過，光憑愛情，恐怕無法達到播出4集就獲得10.5%的收視率，甚至在韓國「KinoLights」ott平台上，打敗電影「犯罪都市2」獲得第一名的好成績，劇中引人入勝的案情和吳秀才如何從職場小白成為所謂的高冷惡女，更是精彩之處。

黃寅燁飾演公燦，和徐玄振飾演的吳秀才上演姐弟戀。(圖:friDay影音提供)
黃寅燁飾演公燦，和徐玄振飾演的吳秀才上演姐弟戀。(圖:friDay影音提供)

只有高中學歷的吳秀才（徐玄振飾演），靠著刻苦努力進入一流的律師事務所，從基層一路打拚，在這個男性多於女性的公司裡，她被男前輩排擠、打壓，不讓她參與會議、讓她在聚餐時娛樂助興、嫖竊她的報告，吳秀才忍氣吞聲數年，如今終於有能力競爭公司代表一職，但首集編劇就開宗明義，「公司代表從來沒有女性擔任」，這個充滿父權思想的公司，也正是多數社會的縮影。

無論她表現得多麼精彩、成就多麽搶眼、能力多麼外顯，旁人也只會嫉妒的說「你能有這樣的地位是攀上了哪個男人」，就算她只是隨著自己的喜好和政治人物交往打發時間，別人也會充滿惡意地揣測她是想進對方家門當豪門媳婦。吳秀才要對抗的，不僅是劇中的三大男性首腦，和旁邊一票鼠輩，她的一步步反轉和復仇，也是女性對這個社會的反抗。

劇中也點出諷刺，這個社會為難女性的，往往大多也是女性，如吳秀才和學生聯手揪出性騷擾的教授時，教授的妻子身為法官，明明知道自己老公的德性，卻蒙蔽認知一味替老公說話，在罪證確鑿後，這位妻子還指吳秀才是因為氣不過多年前在法庭輸給教授，而採取報復行動；甚至其他的女性教授在尚未查明真相時，也輕蔑地認為被性騷擾的女學生是因為學歷、人品有問題，才會引發性騷擾爭議，「就是那種人才會在酒席待到最後吧」、「明年開始重新限制大學學歷吧」，連法官、教授這樣高社經地位的人都有如此成見，讓人感到既氣憤又氣餒。

徐玄振在劇中帶領一票法學院學生辦案。(圖:friDay影音提供)
徐玄振在劇中帶領一票法學院學生辦案。(圖:friDay影音提供)

正是如此，看吳秀才如何「手撕」這些陳舊思想，實在是只有「爽」一個字能形容。在發布記者會上，徐玄振說這次的角色沒有善惡之分，確實「吳秀才」和她過去詮釋的角色比起來冷上許多，甚至有人用「惡女」形容，但冷淡、不講人情的性格就一定是惡嗎？還是「吳秀才」其實正是出社會10年左右的職場人寫照呢？這點就靠觀眾各自領略，或許結果頗值得玩味。

性騷擾 歧視 導演

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