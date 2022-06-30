小栗旬不雅照遭外洩 全裸忘情高歌 胯下冒出一隻手

已婚的日本男星小栗旬在KTV全裸唱歌的照片在網上流出，震撼網友，在日本演藝圈造成衝擊。（取材自Instagram）

日本 時尚品牌前社長東谷義和，轉型當YouTuber後，憑著豐富的人脈資源，大爆日本演藝圈內明星各種八卦 ，像是之前就爆綾野剛私生活男女關係混亂，還爆出疑似不雅照；這次他又流出男神小栗旬的不雅裸照，雖然之後他將照片刪除，但是早已被截圖在網路瘋傳，主演的大河劇「鐮倉殿的13人」正在播出中，裸照在日網造成衝擊。

從照片中可以見小栗旬全裸，內褲還掛在大腿邊，重點部位被「禁」字遮住，拿著麥克風似乎很投入在唱歌，身後有一名女子在整理衣物，還有一人手臂入鏡，另一邊也疑似還有人的手臂朝小栗旬重點部位伸出，但被遮住所以不知真實的狀況，有日本網友從照片的背景猜測應該是在廣島的某間度假村，之前就有人爆料透露，很多藝人會到這間度假村做這種事。

綜合媒體報導，PO照的東谷義和以照片向小栗旬所屬經紀公司「Tristone」社長山本又一朗嗆聲，「好好教育自己的演員吧，知道公然猥褻罪嗎？竟然光明正大幹這種事。」東谷義和的推特 帳號因違反推特使用規定遭封，但他隨即開設新帳號，持續和對方開戰。

東谷義和日前便揚言會抖出「Tristone」其他演員田中圭、坂口健太郎的黑料，一定要逼綾野剛出面開記者會謝罪，否則絕不罷休。

小栗旬與山田優結婚十年，育有2女，不過去年4月傳出山田優在美國洛杉磯產下第三胎，但始終未對外證實，兩人結婚這麼多年以來，小栗旬偷吃玩3P、出軌的傳聞不斷，甚至一度傳出山田優要離婚，但都遭到否認；如今再曝裸照風波，重創形象。

大河劇「鐮倉殿的13人」是由名編劇三谷幸喜執筆，早在電視劇播出前，他曾公開宣布，如果會鬧出負面問題的藝人請不要接他的戲。如今男主角遭爆不雅照，電視台的態度也引發關注。