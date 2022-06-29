「紙房子：韓國篇」評價兩極 朴海秀：第2部會解開疑惑

朴海秀在「紙房子：韓國篇」有精彩演出。(圖:Netflix提供)

Netflix年度話題影集「紙房子：韓國篇」本月24日上線，3天便累積全球3374萬小時的觀看時數，成為非英語影集冠軍。不過評價兩極，有劇迷認為和原作相差大，對此，導演 金泓善與演員金倫珍紛紛表示：「這都在預料之中」、「感謝所有評價」，男主角朴海秀更語帶玄機地說：「（對第1部感到疑惑的部分）第2部會全部解開」。

翻拍自西班牙神劇「紙房子」，「紙房子：韓國篇」上線之後因不同的文化、語言，以及背景設定，引起劇迷兩極評價，被南韓 媒體問到評價好壞參半的心情，金泓善坦言有預期到，畢竟很多劇迷看過、崇拜原作，所以會出現這些不同、多樣的反應是理所當然的。

飾演南韓危機談判組「宣祐真」的金倫珍也有同樣的想法，並透露考量到在東南亞 還有沒看過原著的粉絲，「如果看到影迷們熟悉的東方臉孔演出的南韓翻拍作品，應該會很有趣。」金倫珍謙虛表示，感謝所有的評價，作品能受到關注就已經非常感謝，希望大家繼續保持火熱的熱情，延續到第2部的到來。

金倫珍表示感謝所有的評價，作品能受到關注就已經很感激。(圖:Netflix提供)

飾演「教授」的劉智泰則透露，拿到劇本時就已知道會有這樣的反應，但他當初就下定決心接下角色，更期許南韓影集能有所突破、躍進，進而受到全世界的喜愛。朴海秀對此則回答：「這是這部作品的宿命，雖然不能與原作相提並論，但與其對差異點進行不同的表現，不如說出我們想說的故事。」

此外，劇中的10萬元面額紙鈔是現實生活中沒有的，紙鈔上的女性身份因而引起劇迷的好奇。原來該名女性是韓獨立建國烈士柳寬順，被譽為「南韓聖女貞德」的她，因主導多次社會運動，年僅17歲就為國壯烈犧牲，而其畫像則出自南韓畫家尹汝煥的「柳寬順烈士遺像」，該畫作被列入2007年指定編號第78號的「國家標準遺像」。