我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

22歲華裔投行實習生 墜曼哈頓鐵軌 遭列車撞擊身亡

「紙房子：韓國篇」評價兩極 朴海秀：第2部會解開疑惑

記者梅衍儂／即時報導
朴海秀在「紙房子：韓國篇」有精彩演出。(圖:Netflix提供)
朴海秀在「紙房子：韓國篇」有精彩演出。(圖:Netflix提供)

Netflix年度話題影集「紙房子：韓國篇」本月24日上線，3天便累積全球3374萬小時的觀看時數，成為非英語影集冠軍。不過評價兩極，有劇迷認為和原作相差大，對此，導演金泓善與演員金倫珍紛紛表示：「這都在預料之中」、「感謝所有評價」，男主角朴海秀更語帶玄機地說：「（對第1部感到疑惑的部分）第2部會全部解開」。

翻拍自西班牙神劇「紙房子」，「紙房子：韓國篇」上線之後因不同的文化、語言，以及背景設定，引起劇迷兩極評價，被南韓媒體問到評價好壞參半的心情，金泓善坦言有預期到，畢竟很多劇迷看過、崇拜原作，所以會出現這些不同、多樣的反應是理所當然的。

飾演南韓危機談判組「宣祐真」的金倫珍也有同樣的想法，並透露考量到在東南亞還有沒看過原著的粉絲，「如果看到影迷們熟悉的東方臉孔演出的南韓翻拍作品，應該會很有趣。」金倫珍謙虛表示，感謝所有的評價，作品能受到關注就已經非常感謝，希望大家繼續保持火熱的熱情，延續到第2部的到來。

金倫珍表示感謝所有的評價，作品能受到關注就已經很感激。(圖:Netflix提供)
金倫珍表示感謝所有的評價，作品能受到關注就已經很感激。(圖:Netflix提供)

飾演「教授」的劉智泰則透露，拿到劇本時就已知道會有這樣的反應，但他當初就下定決心接下角色，更期許南韓影集能有所突破、躍進，進而受到全世界的喜愛。朴海秀對此則回答：「這是這部作品的宿命，雖然不能與原作相提並論，但與其對差異點進行不同的表現，不如說出我們想說的故事。」

此外，劇中的10萬元面額紙鈔是現實生活中沒有的，紙鈔上的女性身份因而引起劇迷的好奇。原來該名女性是韓獨立建國烈士柳寬順，被譽為「南韓聖女貞德」的她，因主導多次社會運動，年僅17歲就為國壯烈犧牲，而其畫像則出自南韓畫家尹汝煥的「柳寬順烈士遺像」，該畫作被列入2007年指定編號第78號的「國家標準遺像」。

劉智泰在劇中飾演「教授」。(圖:Netflix提供)
劉智泰在劇中飾演「教授」。(圖:Netflix提供)

南韓 東南亞 導演

上一則

與戴立忍情纏18年 桂綸鎂自曝私生活「淡如水」

延伸閱讀

美日韓峰會密談25分鐘 南韓對美日牽制中國保持距離

美日韓峰會密談25分鐘 南韓對美日牽制中國保持距離
翅膀硬了？韓總理：韓中關係應朝向相互尊重的方向發展

翅膀硬了？韓總理：韓中關係應朝向相互尊重的方向發展
保外就醫 李明博暫停服刑3個月

保外就醫 李明博暫停服刑3個月
在韓國城無端攻擊亞裔 非裔嫌被捕

在韓國城無端攻擊亞裔 非裔嫌被捕

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
吳綺莉罕見透露自己在當藝人之餘，也曾做過保險員、裝潢等等。取材自微博

生成龍私生女…吳綺莉「做裝修、賣保險」扛家計洩近況

2022-06-24 01:06
具俊曄（右）公開和大S的甜蜜合照。(取材自tvN)

分手那晚和大S抱頭痛哭 具俊曄哽咽：我像傻瓜一樣

2022-06-22 20:16
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

2022-06-27 10:51
王心凌在三公演出首度擔任隊長。圖：芒果TV提供

王心凌媽身材火辣「平常不穿內衣」 吳宗憲告白求交往

2022-06-26 22:02

超人氣

更多 >
身價116億 美白手起家女富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

身價116億 美白手起家女富豪致富祕訣：21歲就當單親媽
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車

前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑

德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑