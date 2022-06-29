重岡大毅北海道搞懸疑 與雪女同行吃蟹

懸疑戀愛故事「與雪女同行吃蟹」，充滿文學氣息。（圖：車庫提供）

日本 夏季最新日劇 「與雪女同行吃蟹」，改編自日本人氣漫畫，找來為Netflix熱門日劇「AV帝王」及日本奧斯卡金獎電影「午夜天鵝」執導的知名導演 內田英治操刀，描寫因遭受冤枉導致人生劇變而決心自殺的男人，與像雪女一樣神祕的名媛人妻，共同展開一場北海道神祕之旅，充滿文學氣息的懸疑戀愛故事。

「與雪女同行吃蟹」找來傑尼斯人氣團體「JOHNNY’S WEST」成員重岡大毅主演，並集結「灰姑娘藥師」入山法子、「堀與宮村」久保田紗友、「鴉色刑事法官」淵上泰史、「女王的天堂餐廳」勝村政信等，多位日劇熟面孔共同演出，揭開至今未曾見過的懸疑劇集序幕。

作為「JOHNNY’S WEST」的中心成員，重岡大毅近年來人氣逐漸高漲，戲劇邀約更是毫不間斷，這次主演「異色」的懸疑愛情作品，他也分享了自己的心情：「這部作品裡有死亡相關的情節，也有和女主角的深情戲碼等，都是我至今沒有接觸過的主題，感覺就像是叫我去挑戰一樣。『北』是個打算尋死的角色，肯定非常地痛苦又辛苦，陷入窮途潦倒的狀態。我自己沒有這樣的經歷，起初非常煩惱該怎麼詮釋才好。目前已經開始拍攝，我也自己抓到了一些感覺。」並希望每天都在進行不同挑戰的人們，都可以看看活在同一個時代的人正在挑戰的模樣。

飾演女主角．雪女的入山法子則表示，希望這部日劇能帶給觀眾活下去的動力：「在我聽說這部作品由內田導演執導時，連原作和準備稿都還沒讀過就決定接下邀約。漫畫與日劇各有不同的魅力，共同飄盪的文學香氣、被過往囚禁的人們的內心糾葛、憐憫弱者的心情，還有本劇最重要的主題『生死觀』，我認為這個時期一定可以打動更多的人。」「與雪女同行吃蟹」將於7月9日起，每週六深夜00:30在GP+獨家與日本同步跟播。