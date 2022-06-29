我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

另一同學媽媽找媒體爆料 南柱赫又傳霸凌

記者李姿瑩／綜合報導
南柱赫又傳出涉嫌校園霸凌，經紀公司認為指控毫無事實根據。（圖：Netflix提供）
南柱赫又傳出涉嫌校園霸凌，經紀公司認為指控毫無事實根據。（圖：Netflix提供）

韓星南柱赫涉嫌校園霸凌風波又起，受害者這次和另一同學的媽媽找上「京鄉體育」爆料，把南柱赫在內的校園霸王名字全部清楚地告訴記者。受害者控訴，南柱赫用言語暴力等不當舉動排擠他，讓他非常痛苦，看了南柱赫演出的電影後，往日的傷口就像重新撕裂般難受。

受害者表示，南柱赫在學校總是無故搶走他的智慧型手機，自行開分享熱點，當成自己的在用。如果被老師抓到偷用手機，南柱赫就會把受害者的那支交出去，自顧自繼續用自己的手機，完全沒在怕。

更可惡的是，南柱赫拿著受害者的手機，肆意下載付費遊戲，以及內購遊戲道具，但根本沒有要給受害者錢的意思。此外，只要讓校園惡霸們不爽，南柱赫也會夥同其他人，拿受害者當沙包練拳頭。第一次的爆料者提到必須幫南柱赫跑腿，這次的受害者也不例外，時常被南柱赫使喚去福利社買麵包，甚至限時回來，把對方當成奴才般戲耍。

在看到南柱赫的經紀公司先前的強硬回應後，受害者更希望南柱赫能承認過去的錯誤。而第一位爆料者已經被南柱赫的經紀公司起訴，他的媽媽指控，經紀公司根本沒有確認事實就提告，正對兒子進行二次加害。「兒子因為校園霸凌，一生都活在心理創傷中，其他的受害者至今也都把痛苦藏在心裡。」

由於南柱赫的經紀公司先前批評記者沒來求證，這次「京鄉體育」不僅詢問了預防校園暴力的相關協會，也向經紀公司尋求回應。南柱赫的經紀公司態度不變，認為上述指控毫無事實根據，只會對演員和其家屬造成傷害。

智慧型手機 霸凌 電影

上一則

妻控騙吃騙住 林立洋臉書求和 談離婚已鬆口

下一則

早年言論看不起楊冪？ 劉愷威被罵翻

延伸閱讀

韓星南柱赫再陷霸凌爭議 又一爆料者指控

韓星南柱赫再陷霸凌爭議 又一爆料者指控
華裔女生遭霸凌毆打 家長民代抗議校方處理不公

華裔女生遭霸凌毆打 家長民代抗議校方處理不公
內陸小二生遭霸凌「鉛筆刺膝」 學區稱偶發事件

內陸小二生遭霸凌「鉛筆刺膝」 學區稱偶發事件
4男鎖喉霸凌女華裔生 校方遭控處理不公

4男鎖喉霸凌女華裔生 校方遭控處理不公

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
葛斯齊工作經歷豐富，但當狗仔讓他的成就感最大。記者吳致碩／攝影

資深狗仔：跟拍過的藝人最服她 最希望能拍到這位天王

2022-06-21 10:04
吳綺莉罕見透露自己在當藝人之餘，也曾做過保險員、裝潢等等。取材自微博

生成龍私生女…吳綺莉「做裝修、賣保險」扛家計洩近況

2022-06-24 01:06
具俊曄（右）公開和大S的甜蜜合照。(取材自tvN)

分手那晚和大S抱頭痛哭 具俊曄哽咽：我像傻瓜一樣

2022-06-22 20:16
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

2022-06-27 10:51

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元