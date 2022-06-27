觀影說劇／「AV帝王」男星中年失業 4人互相扶持敗部復活

日本演員玉山鐵二（左二）與深川麻衣（左）、音尾琢真（右）、團長安田（右二 ）在電影「只是現在不走運而已」裡，共同詮釋4名面臨人生困境的男女，相互扶持並一起克服難關的心路歷程。（圖：天馬行空提供）

知名攝影 師因經濟泡沫化破產變成魯蛇大叔，該如何振作？電影「只是現在不走運而已」（Once Hit the Bottom）由以影集「AV帝王」再獲關注的玉山鐵二主演，戲裡戲外同樣年過40歲，迎戰人生的敗部復活。

「只是現在不走運而已」改編自以「四十九日的祕方」（Mourning Recipe）聞名的暢銷日本 作家伊吹有喜同名小說，由新銳導演 柴山健次執導，演員玉山鐵二、深川麻衣、音尾琢真、團長安田共同詮釋四名面臨人生困境的男女，相互扶持並一起克服難關的心路歷程。

玉山鐵二出道多年，近期以Netflix影集「AV帝王」裡山田孝之事業合夥人川田研二一角，獲得高度討論，在「只是現在不走運而已」則飾演曾紅極一時，卻風光不再的野外攝影師立花浩樹。

立花過去以環遊世界、自信投身荒野攝影的帥氣身影，擄獲各年齡層女性觀眾的心，卻因日本泡沫經濟危機，一夕之間一無所有，工作、名氣、愛人通通離他而去，成為苟且度日的中年大叔，直到年過40歲後，才在同住共享公寓的夥伴們鼓勵下重新振作。

同樣年過40歲的玉山鐵二坦言，自己對於主角立花的處境相當有共鳴，也對立花走過逆境重新站起來的態度表示肯定，「在這個時代，能擁有第二次的機會，正面挑戰人生的敗部復活戰是一件不錯的事。希望能夠打造出觀眾看了會覺得『得以放下肩上重擔』的作品。」

柴山健次感性表示，「只是現在不走運而已」這個故事不會說出「你要加油」、「你不准輸」這樣的話，「只會靜靜陪伴著你，滿懷愛意低聲說著『放手去做自己想做的事吧』，如此而已。」

全片於COVID-19疫情期間克難完成拍攝，光是開鏡日便延期三次才順利開拍，並在千葉縣茂原市、長野縣千曲市、愛知縣幸田町、長崎縣島原市等地方政府協助下順利完成，觀眾能在片中一覽日本鄉間好風光。