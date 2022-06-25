我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

金宇彬罹癌剛康復 導演加戲吊鋼絲

娛樂新聞組╱綜合報導
韓星金宇彬鼻咽癌康復回歸大銀幕，在新片「外星+人」就有吊鋼絲等動作戲。(取材自Instagram)
韓星金宇彬鼻咽癌康復回歸大銀幕，在新片「外星+人」就有吊鋼絲等動作戲。(取材自Instagram)

32歲韓星金宇彬2017年因罹患鼻咽癌停工，繼電視劇「我們的藍調時光」後，再度帶著電影「外星+人」回歸銀幕，飾演長時間滯留在地球、負責管理外星人囚犯的「卡德」。

金宇彬時隔6年重返大銀幕，拍攝時導演崔東勳擔心金宇彬身體狀況還沒恢復，原本告訴他沒有動作戲，但開拍後便改口要吊鋼絲，且隨著他身體恢復狀況，動作戲難度也愈來愈高。

斥資逾400億韓元（約3360萬美元）的「外星+人」分成上下2集，費時13個月打造。金宇彬所飾的「卡德」住在2022年的地球，負責管理被關在人體內的外星人罪犯，蘇志燮扮刑警「文道錫」，某日目擊首爾天空出現的太空船，遭外星人追擊。

而1390年高麗時代末期掀起神劍爭奪戰，柳俊烈飾演半調子道士「無勒」，金泰梨詮釋能發射雷電的姑娘「以安」，兩人為搶神劍互相欺騙，金義聖扮演戴著面具的神祕「慈藏」也加入戰局，分飾山神「黑雪」、「青雲」的廉晶雅與趙宇鎮則是尋找神劍的祕密。同時太空船在深谷中綻放光芒浮現，時間之門被開啟，2022年追捕外星人囚犯的他們與高麗時代爭搶神劍的道士們開始改變。

太空 導演 電影

上一則

王心凌首當浪姐隊長 搶贏Jessica讓Twins合體

下一則

「捍衛戰士：獨行俠」大賣 阿湯開心聲勢贏小布？

延伸閱讀

觀影說劇／柄本佑搞婚外情 黑木華連載爆料

觀影說劇／柄本佑搞婚外情 黑木華連載爆料

拍戲假吃被罵翻 Baby澄清：導演要求的…

拍戲假吃被罵翻 Baby澄清：導演要求的…
鼻咽癌有3大危險因子…基因、病毒、醃漬物

鼻咽癌有3大危險因子…基因、病毒、醃漬物
拉丁天后夏奇拉斬11年戀情 與球星男友分手

拉丁天后夏奇拉斬11年戀情 與球星男友分手

熱門新聞

葛斯齊工作經歷豐富，但當狗仔讓他的成就感最大。記者吳致碩／攝影

資深狗仔：跟拍過的藝人最服她 最希望能拍到這位天王

2022-06-21 10:04
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
鍾欣潼(阿嬌)在「乘風破浪」中人氣很高。(取材自微博)

阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水

2022-06-19 01:56
吳慷仁(左)為戲犧牲全裸和賈靜雯。(圖:Netflix提供)

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

2022-06-17 08:01
郭采潔在節目中透露對母親的思念。取材自微博

母親難產亡…郭采潔淚吐「想求父決定剖腹產」救母

2022-06-17 23:07

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案