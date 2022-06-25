金宇彬罹癌剛康復 導演加戲吊鋼絲

韓星金宇彬鼻咽癌康復回歸大銀幕，在新片「外星+人」就有吊鋼絲等動作戲。(取材自Instagram)

32歲韓星金宇彬2017年因罹患鼻咽癌停工，繼電視劇「我們的藍調時光」後，再度帶著電影 「外星+人」回歸銀幕，飾演長時間滯留在地球、負責管理外星人囚犯的「卡德」。

金宇彬時隔6年重返大銀幕，拍攝時導演 崔東勳擔心金宇彬身體狀況還沒恢復，原本告訴他沒有動作戲，但開拍後便改口要吊鋼絲，且隨著他身體恢復狀況，動作戲難度也愈來愈高。

斥資逾400億韓元（約3360萬美元）的「外星+人」分成上下2集，費時13個月打造。金宇彬所飾的「卡德」住在2022年的地球，負責管理被關在人體內的外星人罪犯，蘇志燮扮刑警「文道錫」，某日目擊首爾天空出現的太空 船，遭外星人追擊。

而1390年高麗時代末期掀起神劍爭奪戰，柳俊烈飾演半調子道士「無勒」，金泰梨詮釋能發射雷電的姑娘「以安」，兩人為搶神劍互相欺騙，金義聖扮演戴著面具的神祕「慈藏」也加入戰局，分飾山神「黑雪」、「青雲」的廉晶雅與趙宇鎮則是尋找神劍的祕密。同時太空船在深谷中綻放光芒浮現，時間之門被開啟，2022年追捕外星人囚犯的他們與高麗時代爭搶神劍的道士們開始改變。