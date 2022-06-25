防彈少年團隊長RM爆婚訊 公司急滅火

RM(右二)是防彈少年團隊長。(取材自推特)

南韓天團防彈少年團（BTS ）才剛宣布成員們要發展個人活動，隊長RM就爆出緋聞 ，而且是婚訊預告，指他好事將近。有網友爆料，自己就是RM女友的前輩，得知他們有意步入禮堂，因此才披露這個消息。

綜合媒體報導，爆料者表示，女方原本就是防彈少年團的粉絲，在2014年的見面會活動上認識RM，兩人慢慢發展成交往關係。而女生畢業自名門學校，家境富裕，和RM可說是門當戶對。

不過防彈少年團的經紀公司直接駁斥這個傳聞，直接表態要對這些惡意的謠言提告，並否認RM準備結婚。

早於去年12月，RM已曾被爆料，指她與圈外女友自2019年起已穩定交往2年，同樣透露女方出身自富有家庭，更貼出9大證據證屬實。不過當時公司以「毫無根據」否認緋聞，可是已因此引起軒然大波。

另一方面，BTS成員V近日現身機場 ，啓程往法國參與時裝展；V在機場擺出多個趣怪表情給傳媒拍照，表現風騷。據悉同機還有「青春紀錄」男星朴寶劍及女團Blackpink成員Lisa。

BTS另一成員柾國與美國唱作歌手Charlie Puth合唱的新歌「Left and Right」近日公開，兩人在MV中頭貼頭跳舞。BTS亦落實擔任「2030釜山世界博覽會」宣傳大使，稍後會在釜山舉行演唱會，吸引粉絲前往當地，但日期未定。