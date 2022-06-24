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觀影說劇／柄本佑搞婚外情 黑木華連載爆料

記者蘇詠智／綜合報導
柄本佑（左）和黑木華在「偷情連載中」有精采對手戲。（圖：CATCHPLAY提供）
柄本佑（左）和黑木華在「偷情連載中」有精采對手戲。（圖：CATCHPLAY提供）

外遇、出軌的話題永遠會引起討論，倘若丈夫自認為婚外情隱瞞著眾人，妻子卻逮到機會對外揭露，還選擇用「連載」的方式，又會為婚姻帶來多大的風暴？日本電影「偷情連載中」就有如此奇妙的情節。

「偷情連載中」由獲獎無數的實力派女星黑木華，攜手人氣男演員柄本佑主演，兩人化身漫畫家夫妻，妻子創作的漫畫所連載的內容，竟是丈夫自以為沒人知道的婚外情，然而她與駕訓班老師發生的淡淡愛戀，也出現在連載漫畫中，夫妻之間的婚外情究竟是真是假？本片以現實和漫畫連載的交疊，展開一攻一防的夫妻暗黑心理戰。

日本影后黑木華主演「偷情連載中」。（圖：CATCHPLAY提供）
日本影后黑木華主演「偷情連載中」。（圖：CATCHPLAY提供）

片子由日本新銳導演堀江貴大掌舵，將蔦屋書店原創故事大賽(TSUTAYA CREATORS’PROGRAM FILM 2018）冠軍作品搬上大銀幕，除了由曾摘下柏林影后，並三度獲得有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院金像獎最佳女配角的黑木華扮演女主角、男主角柄本佑亦是實力派之外，老公的小三則由超人氣懸疑推理日劇「輪到你了」暴紅女星奈緒飾演。

對於這麼特別的不倫戀情表現方式，女主角黑木華表示：「這部電影裡漫畫與真實的連接方式很有趣，也有大量令人緊張、懸疑的夫妻勾心鬥角劇情，兩位漫畫家最後的結果絕對顛覆觀眾想像！」柄本佑稱讚導演：「一開始接觸堀江導演的劇本就覺得非常完整，翻拍成電影後，更是顛覆所有人的想像，絕對精采。」

柄本佑在「偷情連載中」扮演出軌丈夫。（圖：CATCHPLAY提供）
柄本佑在「偷情連載中」扮演出軌丈夫。（圖：CATCHPLAY提供）

電影 日本 導演

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