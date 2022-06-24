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張娜拉婚禮怕被肉搜 喜帖列「4大守則」護夫

娛樂新聞組／綜合報導
張娜拉26日出嫁，怕老公再被肉搜，喜帖列「4大守則」懇請賓客配合。（取材自Instagram）
張娜拉26日出嫁，怕老公再被肉搜，喜帖列「4大守則」懇請賓客配合。（取材自Instagram）

南韓最強童顏女神、41歲的張娜拉年過一枝花才找到歸宿，戲裡戲外都愛攝影師的她，26日將舉辦婚禮；韓媒曝光張娜拉喜帖，列出列出「進場時會確認名單」，懇請不要流出「時間及場地」、「新郎的身分資訊」、「照片及影片」等4項要求，就怕老公再被肉搜。

綜合媒體報導，張娜拉本月初在官網報喜，宣布嫁給小6歲、從事影像工作的圈外男友，韓媒起底新郎是她主演韓劇「VIP：她們的祕密」的暖男攝影師，兩人交往2年多，26日將在首爾瑞草區的戶外婚宴場地宴客，僅邀請雙方親友出席。不過張娜拉對老公身分保密到家，發聲明護愛，希望網友、媒體不要過度揣測，請帖上還列出4大守則，懇請賓客配合。

韓媒YTN STAR日前曝光張娜拉的喜帖，以插畫構圖呈現出兩隻緊握的手，象徵彼此攜手共度未來，最上頭寫著雙方的英文拼音，開心宣布「我們結婚了」，喜帖樣式簡淨樸素。下方則列出「進場時會確認名單」，懇請不要流出「時間及場地」、「新郎的身分資訊」、「照片及影片」等4項要求，展現護夫的一面。

張娜拉在「Oh My Baby」中假扮孕婦。（圖：八大電視提供）
張娜拉在「Oh My Baby」中假扮孕婦。（圖：八大電視提供）

此外，張娜拉在新劇「Oh My Baby」中扮演因罹患子宮內膜異位，想借種生子的大齡單身女子，詮釋育嬰雜誌社副主編的她，首集接下任務假扮孕婦造型拍廣告，沒料到隨後上演一連串烏龍事件，先被小朋友不小心潑到水濺濕褲子，被路過的大媽誤認即將臨盆，竟又意外撞見曾經心儀的對象高俊出現，只見她糗態盡出一臉痛苦模樣，男方二話不說火速送她進醫院，整段趣味情節笑翻網友。

劇中，張娜拉不僅展現幽默演技，更在一場表妹婚禮上大開金嗓獻唱，炒熱氣氛。

張娜拉在「Oh My Baby」中，為婚禮戲開嗓獻唱。（圖：八大電視提供）
張娜拉在「Oh My Baby」中，為婚禮戲開嗓獻唱。（圖：八大電視提供）

攝影 韓劇 南韓

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