具俊曄秀婚照 羞認：我是世上最幸福的人

具俊曄（右）上節目Po出和大S的結婚照。（視頻截圖）

韓星具俊曄 日前上韓綜「劉QUIZ ON THE BLOCK」暢聊和大S 經歷20年再次重逢的心情，節目中首度曝光兩人的結婚照及刺青婚戒，大S穿著一字領露腰白色禮服配上短頭紗，既性感又俏皮，具俊曄緊緊摟著她，兩人笑得相當甜蜜，幸福的氣息溢出鏡頭。

小S的化妝師曬出大S在家辦小型婚宴照片。（取材自Instagram）

小S 的化妝師也在IG曬出大S在家辦小型婚宴的照片，只見她性感裸肩被具俊曄擁入懷中，而好友黑人、范范夫婦也是座上賓，見證這段跨國之戀。家宴照中，大S背後三個刺青十分搶眼。從背景來看，應為具俊曄3月到台灣時，夫妻倆在家設宴和親友分享結婚喜悅。

具俊曄和大S這段浪漫姻緣備受台、韓兩地粉絲祝福，具俊曄聊婚事日前在節目中壓軸播出，具俊曄和大S過往的點滴都被剪進去，包括酷龍赴台宣傳、大S在「娛樂百分百」中因被酷龍退通告委屈落淚，其中最引人注目的是兩人首度公開的結婚照，具俊曄一臉害羞說：「我現在是世界上最幸福的人！」

具俊曄大讚大S「是個善良的好女人」，還放閃說：「我最喜歡的水果是芒果，和熙媛交往時她很喜歡芒果，當時我們韓國沒有芒果，所以當我從那時開始喜歡芒果之後，只要看到芒果就會想起她。」

此外，具俊曄表示媽媽超級高興也很疼愛妻子，大S也很喜歡媽媽。並透露女方家屬的反應也十分熱烈，他還補充說：「丈母娘很喜歡、非常疼愛我，都叫我兒子。」

具俊曄也表示：「我想我是當今世界上最幸福的人，總是覺得結婚太棒了。」他還說：「如果開心的時候表現太誇張的話，怕那份珍貴會就此消失，所以沒有對外提這件事，但因為我太安靜了，所以就被其他人編出很多故事，因此我才會出現在『劉QUIZ』，我只上這個節目，不會出演其他節目。」

具俊曄除了分享和大S間的點滴，還幫小姨子小S追星，他在節目上拿出小S事先錄好的影片，小S透過影片向劉在錫用英文瘋狂示愛，逗得劉在錫笑個不停，小S也在臉書分享節目片段，興奮寫下「我今晚無法睡了，劉在錫看到我了，他還笑了！好開心，感覺離孫錫久又更近了！姐夫，you are the best。」另外她也不忘感謝劉在錫搭檔曹世鎬。