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朴海秀「紙房子：韓國篇」又穿制服 自嘲快變紅綠燈

記者梅衍儂／即時報導
Netflix在漢江旁佈置超大型紙房子強盜團人偶。(圖:太咪提供)
Netflix在漢江旁佈置超大型紙房子強盜團人偶。(圖:太咪提供)

Netflix翻拍西班牙「紙房子」的年度鉅作「紙房子：韓國篇」本周五（24日）推出，22日記者會盛大舉行，主演陣容朴海秀、劉智泰、百想影后全鍾瑞、金倫珍、張允柱、李玹雨等一字排開場面浩大，主辦單位更在漢江旁布置超大招牌人偶造勢，氣勢十足。

「紙房子：韓國篇」描述南北韓結束戰爭，在南韓嚐到資本主義苦楚的「東京」(全鍾瑞 飾) ，絕望之際遇到「教授」(劉智泰 飾)，邀她與「柏林」(朴海秀 飾) 搶奪造幣廠的4兆韓元。在「魷魚遊戲」穿上綠色制服演出的朴海秀，這次換穿紅色劇服，笑稱快蒐集成「紅綠燈」了，期許下次可以穿到黃色的制服。

全鍾瑞被問到「看到劇本時覺得自己會飾演哪個角色」時，笑說雖然很想扮演造幣廠廠長的小三，不過的確覺得自己會詮釋「東京」一角，她也透露韓國篇的「東京」和原著角色不同，會反映出20多歲年輕人的現實面。

第一排左至右：朴海秀、金倫珍 、劉智泰、全鍾瑞，第二排左起李元鍾、金志勳、張允柱...
第一排左至右：朴海秀、金倫珍 、劉智泰、全鍾瑞，第二排左起李元鍾、金志勳、張允柱、金聖午為「紙房子」主要演員，23日出席記者會宣傳。(圖:Netflix提供)

劉智泰自認與角色相似度高，因為平常打扮風格類似，笑說有次拿著劇本在搭電梯時遇到鄰居，竟被對方詢問是不是教授，劉智泰解釋自己是演員，反讓鄰居驚呼看不出來。

劇中「拯救人質組」的金聖午在記者會上直讚搭擋金倫珍有「媽媽」的味道，相處既溫暖又愉快，不過金倫珍聽了忍不住反駁：「是姐姐，姐姐！」，不料金聖午竟還解釋：「不，是媽媽，因為比起姐姐我更喜歡媽媽，所以像是媽媽的感覺」，讓現場笑聲不斷。

Netfli在漢江旁布置周邊造勢。(圖:太咪提供)
Netfli在漢江旁布置周邊造勢。(圖:太咪提供)

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